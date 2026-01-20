Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsFour schoolgirls fell in love with each other they left home together and then
स्कूल की 4 लड़कियों को आपस में हो गया प्यार; एक साथ घर छोड़ा, और फिर पहुंच गईं...

स्कूल की 4 लड़कियों को आपस में हो गया प्यार; एक साथ घर छोड़ा, और फिर पहुंच गईं...

संक्षेप:

गया जिले के डेल्हा थाना क्षेत्र से लापता अनुग्रह कन्या स्कूल की चार नाबालिग छात्राएं दिल्ली से सकुशल बरामद की गईं। आपसी प्रेम के चलते वे घर से भाग गई थीं, जिनमें दो ने लड़के का वेश बदला था। एसआईटी ने फ्लाइट से दिल्ली जाकर रेस्क्यू किया। 

Jan 20, 2026 07:40 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, गया
बिहार के गया जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जब 16 जनवरी को अनुग्रह कन्या उच्चतर विद्यालय में पढ़ने वाली चार नाबालिग छात्राएं अचानक घर से लापता हो गईं। छात्राओं के गायब होने की जानकारी मिलते ही परिजनों ने डेल्हा थाना में आवेदन देकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी सुशील कुमार के निर्देश पर विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया। प्रारंभिक जांच में पुलिस को सूचना मिली कि छात्राएं बक्सर में हो सकती हैं। जब एसआईटी वहां पहुंची तो पता चला कि चारों दिल्ली रवाना हो चुकी हैं। इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए फ्लाइट से टीम को दिल्ली भेजा।

दिल्ली पहुंचने पर पुलिस भी उस समय हैरान रह गई, जब पता चला कि चारों में से दो नाबालिग छात्राओं ने खुद को लड़के के रूप में वेश-भूषा बदल रखा था। पुलिस जांच में सामने आया कि चारों छात्राएं एक ही स्कूल में पढ़ती थीं और आपस में गहरी दोस्त थीं। धीरे-धीरे यह दोस्ती आपसी प्रेम और भावनात्मक लगाव में बदल गई, जिसके बाद उन्होंने साथ रहने के इरादे से घर से भागने का फैसला किया।

टाउन डीएसपी (2) धर्मेंद्र भारती ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुलासा किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली में सभी चारों नाबालिग छात्राओं को सकुशल बरामद कर लिया गया है और उन्हें सुरक्षित रूप से गया लाया गया है। डीएसपी ने कहा कि पुलिस ने बच्चियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की। सभी नाबालिग छात्राओं के बयान न्यायालय में दर्ज कराए जाएंगे और उनके परिजनों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पुलिस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है। ये घटना जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है