Hindi NewsBihar NewsFour MLAs Prahlad Izhar Ruknuddin Anzar defected Owaisi Lalu dumped by JDU NDA RJD called a Gaddar by Tejaswhi AIMIM
एक मौन, दूसरा बागी, बाकी दो कर रहे प्रचार; चुनाव में चार दलबदलू MLA ने खाया धोखा

संक्षेप: बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान हो गया है। अपनी पार्टी को राजनीतिक धोखा देने वाले चार विधायक प्रह्लाद यादव, इजहार असफी, रुकनुद्दीन अहमद और अंजार नईमी टिकट में धोखा खाने के बाद क्या कर रहे हैं, जानते हैं।

Thu, 6 Nov 2025 11:16 PMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार में अपनी-अपनी पार्टियों को ऐन मौके पर या अनायास ही राजनीतिक धोखा देने वाले चार विधायकों के साथ जैसे को तैसा कांड हो गया। चार विधायकों में तीन तो असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के टिकट पर जीते थे, लेकिन महागठबंधन सरकार के दौरान तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) में शामिल हो गए। चौथा लालू यादव के भरोसेमंद विधायक थे, लेकिन नीतीश कुमार की एनडीए सरकार के बहुमत परीक्षण में पाला बदल लिया। सीट बंटवारे की उलझनें सुलझी तो इन चारों के टिकट कट गए। पहले चरण का चुनाव हो चुका है। जानते हैं कि ये चार नेता अब क्या कर रहे हैं।

पहले चरण के चुनाव की एक सीट सूर्यगढ़ा थी। यहां के विधायक प्रह्लाद यादव राजद के दिग्गज नेता थे। पांच बार एमएलए बने। पहली बार निर्दलीय। उसके बाद लालू यादव की राजद से बने। 2024 में जब नीतीश महागठबंधन छोड़कर एनडीए में लौटे तो फ्लोर टेस्ट में प्रह्लाद राजनीतिक वफादारी का टेस्ट फेल कर गए। सरकार के साथ हो गए। भरोसा था कि एनडीए से टिकट तो मिल ही जाएगा। प्रह्लाद को सरकार के पाले में लाने में योगदान था डिप्टी सीएम और बीजेपी के नेता और उन्हीं के जिले लखीसराय की सदर सीट के विधायक विजय कुमार सिन्हा का।

तेजस्वी यादव की RJD के तीन विधायक टूटे, नीतीश के पाले में चेतन आनंद, प्रह्लाद यादव और नीलम देवी

सूर्यगढ़ा सीट मुंगेर लोकसभा में आती है। उसके सांसद जेडीयू के नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हैं। उन्हें प्रह्लाद का इस तरफ आना पसंद नहीं आया। विजय टिकट प्रह्लाद को दिलाने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन ललन सिंह ने अंगद पांव जमा दिया। सितंबर में प्रह्लाद के बेटे का निधन हो गया था। अक्टूबर में राजनीतिक झटका भी लग गया। इस चुनाव में वो मौन रहे। अंदर ही अंदर किसी का साथ दिया या किसी का खिलाफ किया तो कहा नहीं जा सकता।

जोकाहीट में फिर आपस में लड़ गए तस्लीमुद्दीन के बेटे शाहनवाज और सरफराज

2022 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आ गए थे, तब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पांच में चार विधायक राजद में शामिल हो गए थे। एआईएमआईएम के टिकट पर सीमांचल की सीटों से जीते इन चार में तीन का टिकट कट गया। सिर्फ राजद के नेता और केंद्रीय मंत्री तक रहे तस्लीमुद्दीन के बेटे शाहनवाज आलम अररिया की जोकीहाट सीट से दोबारा टिकट हासिल कर सके। शाहनवाज का पत्ता काटकर 2020 में राजद ने उनके भाई सरफराज आलम को लड़ाया था तो शाहनवाज ओवैसी की पार्टी से टिकट लेकर जीत गए थे। अब सरफराज का टिकट कटा तो वो जन सुराज पार्टी के कैंडिडेट हैं। ओवैसी ने मुर्शीद आलम को उतारा है।

ओवैसी के AIMIM कैंडिडेट के बिगड़े बोल; मंच से तेजस्वी की आंख, उंगली और जुबान काटने की धमकी

ओवैसी के दूसरे दलबदलू विधायक पूर्णिया की बायसी सीट के विधायक रुकनुद्दीन अहमद हैं। तेजस्वी ने इनको टिकट नहीं देकर 2020 में इनसे हारने और तीसरे नंबर पर रहने वाले राजद के पुराने कैंडिडेट अब्दुस सुभान को फिर से लड़ाया है। रुकनुद्दीन राजद का प्रचार कर रहे हैं। ओवैसी ने यहां गुलाम सरवर को टिकट दिया है जो पिछली बार निर्दलीय लड़कर 5075 वोट के साथ चौथे नंबर पर रहे थे। तीसरे विधायक हैं किशनगंज जिले की बहादुरगंज सीट के विधायक अंजार नईमी। नईमी भी तेजस्वी के साथ बने हुए हैं। उनकी सीट महागठबंधन में कांग्रेस ने ले ली। कांग्रेस ने मसावर आलम को उतारा है तो ओवैसी ने 2020 में कांग्रेस से लड़े तौसीफ आलम को टिकट दे दिया है।

असदुद्दीन ओवैसी का प्रचार कर रहे इजहार असफी के बेटे इम्तियाज असफी

ऐसा भी नहीं है कि टिकट नहीं मिलने के बाद भी ओवैसी का हाथ छोड़कर तेजस्वी के साथ हुए सारे विधायक समर्थन में ही हैं। चौथे विधायक इजहार असफी हैं जो किशनगंज की कोचाधामन सीट से जीते थे। उनकी सीट पर राजद ने 2020 में जेडीयू के टिकट पर लड़कर हारे मुजाहिद आलम को टिकट दिया है। ओवैसी ने सरवर आलम को लड़ाया है। इजहार असफी तो घूम ही रहे हैं, उनके बेटे इम्तियाज असफी खुलकर ओवैसी के मंच से महागठबंधन के खिलाफ वोट करने कह रहे हैं।

बिहार में आज तक नहीं हुआ इतना मतदान, 10 परसेंट ज्यादा वोट नीतीश बचाने या तेजस्वी लाने वाले?

इम्तियाज कोचाधामन के साथ-साथ दूसरी सीटों पर भी राजद के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। नवादा जिले की रजौली सीट से राजद के विधायक रहे प्रकाश वीर राजबल्लभ यादव के साथ जेडीयू के पास गए थे लेकिन सीट लोजपा-आर के पास चली गई। अब वो रजौली से ही तेज प्रताप यादव की जेजेडी के कैंडिडेट हैं।

चेतन आनंद को टिकट तो मिला लेकिन सीट बदल गई

नीतीश के फ्लोर टेस्ट में तेजस्वी यादव को झटका देने कई विधायक टिकट बचाने में कामयाब भी रहे हैं। जैसे शिवहर के विधायक चेतन आनंद को जेडीयू ने औरंगाबाद की नबीनगर सीट से लड़ाया है। विधायक नीलम देवी के पति अनंत सिंह को जेडीयू ने मोकामा से ही टिकट दिया है। पटना जिले की बिक्रम सीट से लगातार दो बार से जीत रहे कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सौरव को अब भाजपा ने लड़ाया है तो कांग्रेस ने 2020 में दूसरे नंबर पर रहे निर्दलीय अनिल कुमार को उतार दिया है।

पाला बदलने वाले सिद्धार्थ सौरव और मुरारी गौतम कांग्रेस से बर्खास्त, स्पीकर से कार्रवाई की मांग

रोहतास जिले की चेनारी सीट से कांग्रेस के विधायक मुरारी गौतम गए थे भाजपा में लेकिन उन्हें इसी सीट से भाजपा ने चिराग पासवान की लोजपा-आर के सिंबल पर लड़ाया है। कैमूर जिले की मोहनिया सीट से राजद विधायक रहीं संगीता कुमारी अब वहीं से भाजपा की कैंडिडेट हैं। संगीता की ही तरह कैमूर की भभुआ सीट से राजद के विधायक रहे भरत बिंद अब भाजपा के उम्मीदवार बन गए हैं।

