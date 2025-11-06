एक मौन, दूसरा बागी, बाकी दो कर रहे प्रचार; चुनाव में चार दलबदलू MLA ने खाया धोखा

संक्षेप: बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान हो गया है। अपनी पार्टी को राजनीतिक धोखा देने वाले चार विधायक प्रह्लाद यादव, इजहार असफी, रुकनुद्दीन अहमद और अंजार नईमी टिकट में धोखा खाने के बाद क्या कर रहे हैं, जानते हैं।

बिहार में अपनी-अपनी पार्टियों को ऐन मौके पर या अनायास ही राजनीतिक धोखा देने वाले चार विधायकों के साथ जैसे को तैसा कांड हो गया। चार विधायकों में तीन तो असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के टिकट पर जीते थे, लेकिन महागठबंधन सरकार के दौरान तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) में शामिल हो गए। चौथा लालू यादव के भरोसेमंद विधायक थे, लेकिन नीतीश कुमार की एनडीए सरकार के बहुमत परीक्षण में पाला बदल लिया। सीट बंटवारे की उलझनें सुलझी तो इन चारों के टिकट कट गए। पहले चरण का चुनाव हो चुका है। जानते हैं कि ये चार नेता अब क्या कर रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पहले चरण के चुनाव की एक सीट सूर्यगढ़ा थी। यहां के विधायक प्रह्लाद यादव राजद के दिग्गज नेता थे। पांच बार एमएलए बने। पहली बार निर्दलीय। उसके बाद लालू यादव की राजद से बने। 2024 में जब नीतीश महागठबंधन छोड़कर एनडीए में लौटे तो फ्लोर टेस्ट में प्रह्लाद राजनीतिक वफादारी का टेस्ट फेल कर गए। सरकार के साथ हो गए। भरोसा था कि एनडीए से टिकट तो मिल ही जाएगा। प्रह्लाद को सरकार के पाले में लाने में योगदान था डिप्टी सीएम और बीजेपी के नेता और उन्हीं के जिले लखीसराय की सदर सीट के विधायक विजय कुमार सिन्हा का।

जोकाहीट में फिर आपस में लड़ गए तस्लीमुद्दीन के बेटे शाहनवाज और सरफराज 2022 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आ गए थे, तब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पांच में चार विधायक राजद में शामिल हो गए थे। एआईएमआईएम के टिकट पर सीमांचल की सीटों से जीते इन चार में तीन का टिकट कट गया। सिर्फ राजद के नेता और केंद्रीय मंत्री तक रहे तस्लीमुद्दीन के बेटे शाहनवाज आलम अररिया की जोकीहाट सीट से दोबारा टिकट हासिल कर सके। शाहनवाज का पत्ता काटकर 2020 में राजद ने उनके भाई सरफराज आलम को लड़ाया था तो शाहनवाज ओवैसी की पार्टी से टिकट लेकर जीत गए थे। अब सरफराज का टिकट कटा तो वो जन सुराज पार्टी के कैंडिडेट हैं। ओवैसी ने मुर्शीद आलम को उतारा है।

असदुद्दीन ओवैसी का प्रचार कर रहे इजहार असफी के बेटे इम्तियाज असफी ऐसा भी नहीं है कि टिकट नहीं मिलने के बाद भी ओवैसी का हाथ छोड़कर तेजस्वी के साथ हुए सारे विधायक समर्थन में ही हैं। चौथे विधायक इजहार असफी हैं जो किशनगंज की कोचाधामन सीट से जीते थे। उनकी सीट पर राजद ने 2020 में जेडीयू के टिकट पर लड़कर हारे मुजाहिद आलम को टिकट दिया है। ओवैसी ने सरवर आलम को लड़ाया है। इजहार असफी तो घूम ही रहे हैं, उनके बेटे इम्तियाज असफी खुलकर ओवैसी के मंच से महागठबंधन के खिलाफ वोट करने कह रहे हैं।