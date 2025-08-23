Four MLAs left does not matter if 2 more leave Mangani Lal Mandal on RJD MLA exodus चार विधायक जा चुके, दो और गए तो फर्क नहीं; राजद MLA के पलायन पर बोले मंगनी लाल मंडल, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsFour MLAs left does not matter if 2 more leave Mangani Lal Mandal on RJD MLA exodus

चार विधायक जा चुके, दो और गए तो फर्क नहीं; राजद MLA के पलायन पर बोले मंगनी लाल मंडल

लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी छोड़कर जा रहे विधायकों पर राजद के बिहार अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि 4 एमएलए पहले ही जा चुके हैं, दो और चले जाएंगे तो पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेग। नवादा विधायक विभा देवी और रजौली MLA प्रकाशवीर गयाजी में पीएम मोदी की रैली में शामिल हुए थे।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 23 Aug 2025 12:39 PM
share Share
Follow Us on
चार विधायक जा चुके, दो और गए तो फर्क नहीं; राजद MLA के पलायन पर बोले मंगनी लाल मंडल

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के दो विधायकों के बागी होने पर सियासी पारा गर्माया हुआ है। नवादा विधायक विभा देवी और रजौली के एमएलए प्रकाशवीर 22 अगस्त को गयाजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर दिखे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने अब राजद विधायकों के पार्टी से पलायन पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी के चार विधायक पहले ही छोड़कर जा चुके हैं, दो और चले गए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

बिहार के आरजेडी अध्यक्ष मंगनी लाल ने मीडिया से बातचीत में कहा, “पिछले विधानसभा चुनाव में 78 विधायक जीतकर आए थे। इनमें से 4 MLA पहले ही किसी न किसी प्रलोभन में आकर इधर-उधर चले गए। दो और विधायक जो गए हैं, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।

ये भी पढ़ें:बिहार में पीएम मोदी के मंच पर दिखे 2 राजद विधायक, JDU या BJP में जाने की अटकलें

नवादा की विधायक विभा देवी की ओर इशारा करते हुए मंगनी लाल ने कहा कि उनके पति (राजबल्लभ यादव) को हाल ही में हाई कोर्ट से बरी (रेप केस में) किया गया था। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि इसमें सरकार का सहयोग था। उन लोगों ने सरकार को मैनेज किया। सरकार पर्याप्त साक्ष्य नहीं जुटा पाई और वे बरी हो गए।

ये भी पढ़ें:राजबल्लभ के परिवार में फूट या लालू का साथ रहा छूट? भतीजे MLC अशोक नीतीश के साथ

मंगनी लाल मंडल ने कहा कि लालू यादव ने उन्हें टिकट दिया था, फिर भी वे पार्टी छोड़कर चले गए। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह सीट हमारी है। हमारा जनाधार कायम है। जो विधायक चले गए उनपर कार्रवाई का भी कोई मतलब नहीं है। बस, उन्हें टिकट नहीं मिलेगा।

ये भी पढ़ें:पीड़िता संबंध बनाने की आदी थी, रेप के सबूत नहीं मिले; राजबल्लभ यादव बरी हो गए

रेप केस में बरी हुए राजबल्लभ यादव

नवादा से विधायक रह चुके राजबल्लभ यादव को नाबालिग लड़की से रेप के मामले में पिछले दिनों पटना हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। सबूतों के अभाव में यह फैसला सुनाया गया। निचली अदालत से राजबल्लभ यादव को उम्रकैद की सजा मिली थी। इसके बाद उन्हें अपनी विधायकी गवानी पड़ी थी। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। इसके बाद राजबल्लभ जेल से बाहर आ गए। साल 2020 ते विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने उनकी पत्नी विभा देवी को टिकट दिया था और वह जीतकर नवादा से विधायक बनी थीं।

ये भी पढ़ें:नीतीश सरकार ने बागी विधायकों को सेट किया, 20 सूत्री समिति में जगह

पिछले साल बागी हुए थे 4 विधायक

साल 2024 की शुरुआत में बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद लालू-तेजस्वी की पार्टी के चार विधायक पाला बदलकर एनडीए के साथ चले गए थे। इनमें प्रह्लाद यादव, नीलम देवी, चेतन आनंद और संगीता कुमारी का नाम शामिल है। संगीता कुमारी को बाद में भाजपा ने अपना प्रवक्ता बना दिया था। नीलम देवी मोकामा से विधायक हैं और बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी हैं। वहीं, चेतन आनंद शिवहर से विधायक और बाहुबली आनंद मोहन एवं जेडीयू सांसद लवली आनंद के बेटे हैं।