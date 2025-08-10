पटना के संपतचक बाजार से परसा बाजार तक फोरलेन सड़क, गयाजी जाना होगा आसान

संपतचक बाजार से परसा बाजार के बीच फोरलेन सड़क का निर्माण होने के बाद पटना के लोगों को भी आवागमन में सुविधा होगी। राजधानी के लोग सीधे मीठापुर से सिपारा-महुली होते हुए पुनपुन से गयाजी और मसौढ़ी की तरफ आसानी से आवागमन कर सकेंगे।

पटना के संपतचक बाजार से परसा बाजार तक फोरलेन सड़क बनेगी। इसके साथ ही सड़क के बीच-बीच में आईसीसी बॉक्स कल्वर्ट (बरसाती पानी की निकासी के लिए) का निर्माण किया जाएगा। इस सड़क के बनने से लगभग एक लाख की आबादी को आवागमन में सुविधा होगी। हालांकि वर्तमान में यह दो लेन की सड़क है। इसके निर्माण को लेकर पथ निर्माण विभाग द्वारा ठेकेदार चयन को लेकर प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया गया है।

संपतचक बाजार से परसा बाजार के बीच लगभग 70 करोड़ रुपये से 6.415 किलोमीटर में फोरलेन का निर्माण किया जाएगा। यह सड़क संपतचक बाजार से पटना-मसौढ़ी स्टेट हाईवे-एक और परसा बाजार की तरफ से पुराना एनएच-83 पटना-गया को जोड़ती है। इसके साथ ही परसा बाजार के कुछ दूर आगे से मीठापुर से सिपारा-महुली होते हुए पुनपुन के बीच निर्माणाधीन सड़क से भी जुड़ जाएगा।

अभी आवागमन में हो रही है परेशानी संपतचक बाजार से परसा बाजार के बीच सड़क के दोनों तरफ घनी आबादी की बसावट है। लेकिन वर्तमान में दो लेन की सड़क होने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। इसके साथ ही बरसाती पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश के दिनों में सड़कों पर भी जलजमाव हो जाता है। लेकिन नए सिरे से फोरलेन का निर्माण होने के बाद जहां लोगों को आवागमन के लिए चौड़ी सड़क मिलेगी। दूसरी तरफ बरसाती पानी की निकासी के लिए आरसीसी बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद सड़कों पर जलजमाव से भी लोगों को निजात मिलेगा।