four lane road in patna from sampatchak bazar to parsa easy to go gayaji पटना के संपतचक बाजार से परसा बाजार तक फोरलेन सड़क, गयाजी जाना होगा आसान, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsfour lane road in patna from sampatchak bazar to parsa easy to go gayaji

पटना के संपतचक बाजार से परसा बाजार तक फोरलेन सड़क, गयाजी जाना होगा आसान

संपतचक बाजार से परसा बाजार के बीच फोरलेन सड़क का निर्माण होने के बाद पटना के लोगों को भी आवागमन में सुविधा होगी। राजधानी के लोग सीधे मीठापुर से सिपारा-महुली होते हुए पुनपुन से गयाजी और मसौढ़ी की तरफ आसानी से आवागमन कर सकेंगे।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाSun, 10 Aug 2025 07:17 AM
share Share
Follow Us on
पटना के संपतचक बाजार से परसा बाजार तक फोरलेन सड़क, गयाजी जाना होगा आसान

पटना के संपतचक बाजार से परसा बाजार तक फोरलेन सड़क बनेगी। इसके साथ ही सड़क के बीच-बीच में आईसीसी बॉक्स कल्वर्ट (बरसाती पानी की निकासी के लिए) का निर्माण किया जाएगा। इस सड़क के बनने से लगभग एक लाख की आबादी को आवागमन में सुविधा होगी। हालांकि वर्तमान में यह दो लेन की सड़क है। इसके निर्माण को लेकर पथ निर्माण विभाग द्वारा ठेकेदार चयन को लेकर प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया गया है।

संपतचक बाजार से परसा बाजार के बीच लगभग 70 करोड़ रुपये से 6.415 किलोमीटर में फोरलेन का निर्माण किया जाएगा। यह सड़क संपतचक बाजार से पटना-मसौढ़ी स्टेट हाईवे-एक और परसा बाजार की तरफ से पुराना एनएच-83 पटना-गया को जोड़ती है। इसके साथ ही परसा बाजार के कुछ दूर आगे से मीठापुर से सिपारा-महुली होते हुए पुनपुन के बीच निर्माणाधीन सड़क से भी जुड़ जाएगा।

ये भी पढ़ें:19 लोग मर गए, 10 लाख से अधिक प्रभावित; बिहार में 10 नदियों से 13 जिलों में बाढ़

अभी आवागमन में हो रही है परेशानी

संपतचक बाजार से परसा बाजार के बीच सड़क के दोनों तरफ घनी आबादी की बसावट है। लेकिन वर्तमान में दो लेन की सड़क होने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। इसके साथ ही बरसाती पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश के दिनों में सड़कों पर भी जलजमाव हो जाता है। लेकिन नए सिरे से फोरलेन का निर्माण होने के बाद जहां लोगों को आवागमन के लिए चौड़ी सड़क मिलेगी। दूसरी तरफ बरसाती पानी की निकासी के लिए आरसीसी बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद सड़कों पर जलजमाव से भी लोगों को निजात मिलेगा।

पटना के लोगों को गयाजी और मसौढ़ी जाने में होगी सुविधा

संपतचक बाजार से परसा बाजार के बीच फोरलेन सड़क का निर्माण होने के बाद पटना के लोगों को भी आवागमन में सुविधा होगी। राजधानी के लोग सीधे मीठापुर से सिपारा-महुली होते हुए पुनपुन से गयाजी और मसौढ़ी की तरफ आसानी से आवागमन कर सकेंगे। इसके अलावा दक्षिण बाईपास में बसे लोगों को भी सड़क का चौड़ीकरण होने के बाद आगमन में सहूलियत होगी।

ये भी पढ़ें:पत्नी की क्रूरता के आरोप सही, पटना HC ने तलाक को दी मंजूरी