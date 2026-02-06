Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newsfour Jain tourist dead body found in rajgir Digambar Dharamshala nalanda police investigating
नालंदा के राजगीर में दिगम्बर धर्मशाला के कमरे में मिली 4 जैन सैलानियों की लाश, सनसनी

संक्षेप:

दिगम्बर धर्मशाला के अंदर चार शव की सूचना मिलने पर पुलिस-प्रशासन के भी कान खड़े हो गए हैं। पुलिस-प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस कमरे में सभी शव मिले हैं वो कमरा अंदर से बंद था।

Feb 06, 2026 01:03 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, नालंदा
बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में बड़ी घटना हुई है। राजगीर के दिगम्बर धर्मशाला के एक कमरे में 4 जैन सैलानियों के शव मिले हैं। एक साथ चार जैन सैलानियों के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। 4 जैन सैलानियों की मौत की वजह का अभी पता नहीं चल सका है। दिगम्बर धर्मशाला के अंदर चार शव की सूचना मिलने पर पुलिस-प्रशासन के भी कान खड़े हो गए हैं। पुलिस-प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस कमरे में सभी शव मिले हैं वो कमरा अंदर से बंद था। जो तस्वीर सामने आई है उसमें नजर आ रहा है कि पुलिस बल वहां जांच-पड़ताल कर रहा है।

राजगीर थाना क्षेत्र में इस घटना से खलबली मच गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कमरे से बदबू आने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि चारों पर्यटक राजगीर घूमने आए थे और फिर बाद में इन सभी सभी ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि, 4 सैलानियों के एक साथ फांसी लगाने को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक टीम को पूरे मामले की तफ्तीश के लिए घटनास्थल पर बुलाया गया है।

आशंक यह भी जताई जा रही है कि सभी मृतक एक ही परिवार के हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस ने सभी के आधार कार्ड को जब्त किया है। यह भी कहा जा रहा है कि धर्मशाला के जिस रजिस्टर में आने-जाने वालों का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है पुलिस ने उसे भी जब्त किया है। कहा जा रहा है कि ये लोग दो दिन पहले ही राजगीर घूमने के लिए आए थे।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
