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आसमान से बरसी मौत; बिहार के नवादा में ठनका से युवती समेत चार की मौत, मचा कोहराम

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मंगलवार की शाम अचानक मौसम का रुख बदल गया। वज्रपात की चपेट में आने से चार लोगों की मौत हो गई जिनमें एक युवती भी शामिल है।

आसमान से बरसी मौत; बिहार के नवादा में ठनका से युवती समेत चार की मौत, मचा कोहराम

Thunder Death: बिहार से नवादा में मंगलवार की शाम आसमान से मौत बरसी। जिले के विभिन्न प्रखंडों में मंगलवार की शाम वज्रपात से युवती समेत चार लोगों की मौत हो गई। इनमें एक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नयागांव निवासी छोटे रविदास, अकबरपुर प्रखंड के सकरपुरा गांव निवासी नरेश सिंह, नरहट की गिरिजा देवी और हिसुआ की सकीना कुमारी शामिल हैं। हादसे के बाद सभी के परिजनों में कोहराम मच गया। गया में तीन लोगों की मौत वज्रवात की चपेट में आने से हो गई। कई अन्य लोग झुलसकर घायल भी हो गए। अन्य जिलों से भी मौसम के कहर की खबरें आ रही हैं।

जानकारी के अनुसार, नरहट प्रखंड के बिहारी बिगहा गांव में अचानक बदले मौसम के बीच हुए वज्रपात की चपेट में आने से मुन्नी यादव की 45 वर्षीय पत्नी गिरिजा देवी के मौत हो गई। इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। महिला शाम के समय अपने घर के बाहर दैनिक कार्यों में व्यस्त थीं। इसी दौरान आसमान में काले बादल घिर आए और तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू हो गई। अभी लोग संभल पाते तभी कड़कड़ाहट के साथ बिजली सीधे महिला पर गिरी।

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धमाके की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर दौड़े। ​घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी बिहारी बिगहा गांव पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया है कि सरकारी प्रावधानों के तहत पीड़ित परिवार को जल्द ही उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं हिसुआ में आंधी और पानी के दौरान हुए वज्रपात की चपेट में आने से 18 वर्षीय युवती की मौत हो गई। मृत युवती की पहचान हिसुआ प्रखंड की छतिहर पंचायत के चंद्रशेखर नगर निवासी फूलचंद मांझी की 18 वर्षीय पुत्री सकीना कुमारी के रूप में हुई।

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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बारिश के वक्त सकीना अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। तभी आसमान से तेज आवाज में गिरे आग के गोले ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना के बाद मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के नया गांव निवासी 59 वर्षीय छोटे रविदास और नेमदारगंज थाना क्षेत्र के सकरपुरा गांव के 63 वर्षीय नरेश सिंह की भी वज्रपात से मौत हो गई। दोनों खेत की ओर अपना जानवर लेने गए थे। इसी बीच वज्रपात की चपेट में आ गए। हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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