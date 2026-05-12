आसमान से बरसी मौत; बिहार के नवादा में ठनका से युवती समेत चार की मौत, मचा कोहराम

मंगलवार की शाम अचानक मौसम का रुख बदल गया। वज्रपात की चपेट में आने से चार लोगों की मौत हो गई जिनमें एक युवती भी शामिल है।

Thunder Death: बिहार से नवादा में मंगलवार की शाम आसमान से मौत बरसी। जिले के विभिन्न प्रखंडों में मंगलवार की शाम वज्रपात से युवती समेत चार लोगों की मौत हो गई। इनमें एक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नयागांव निवासी छोटे रविदास, अकबरपुर प्रखंड के सकरपुरा गांव निवासी नरेश सिंह, नरहट की गिरिजा देवी और हिसुआ की सकीना कुमारी शामिल हैं। हादसे के बाद सभी के परिजनों में कोहराम मच गया। गया में तीन लोगों की मौत वज्रवात की चपेट में आने से हो गई। कई अन्य लोग झुलसकर घायल भी हो गए। अन्य जिलों से भी मौसम के कहर की खबरें आ रही हैं।

जानकारी के अनुसार, नरहट प्रखंड के बिहारी बिगहा गांव में अचानक बदले मौसम के बीच हुए वज्रपात की चपेट में आने से मुन्नी यादव की 45 वर्षीय पत्नी गिरिजा देवी के मौत हो गई। इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। महिला शाम के समय अपने घर के बाहर दैनिक कार्यों में व्यस्त थीं। इसी दौरान आसमान में काले बादल घिर आए और तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू हो गई। अभी लोग संभल पाते तभी कड़कड़ाहट के साथ बिजली सीधे महिला पर गिरी।

धमाके की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर दौड़े। ​घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी बिहारी बिगहा गांव पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया है कि सरकारी प्रावधानों के तहत पीड़ित परिवार को जल्द ही उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं हिसुआ में आंधी और पानी के दौरान हुए वज्रपात की चपेट में आने से 18 वर्षीय युवती की मौत हो गई। मृत युवती की पहचान हिसुआ प्रखंड की छतिहर पंचायत के चंद्रशेखर नगर निवासी फूलचंद मांझी की 18 वर्षीय पुत्री सकीना कुमारी के रूप में हुई।