बिहार में बनाही स्टेशन के पास बड़ा हादसा, भेड़ों की झुंड को ट्रेन ने रौंदा; सैकड़ों की मौत
बताया जा रहा है कि इस हादसे में करीब 400 भेड़ों की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि भेड़ों पर सियार और कुत्तों ने हमला किया था। इसके बाद हड़बड़ाहट में वो रेलवे ट्रैक पार करने लगीं। इस दौरान अप और डाउन ट्रैक पर ट्रेन आ गई। इस दौरान हादसे में सैकड़ों भेड़ों की मौत हो गई है।
बिहार के भोजपुर जिले में बड़ा हादसा हो गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पटना रेल खंड के सिकरिया- बनाही स्टेशन के समीप दो ट्रेनों ने भेड़ की झुंड को रौंद डाला है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में करीब 400 भेड़ों की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि भेड़ों पर सियार और कुत्तों ने हमला किया था। इसके बाद हड़बड़ाहट में वो रेलवे ट्रैक पार करने लगीं। इस दौरान अप और डाउन ट्रैक पर ट्रेन आ गई। इस दौरान हादसे में सैकड़ों भेड़ों की मौत हो गई है।
घटना के बाद रेलवे ट्रैक के समीप का एक वीडियो भी सामने आया है। कई भेड़ें वहां मृत नजर आ रही हैं। रेलवे ट्रैक पर खून के छींटे नजर आ रहे हैं। एक ग्रामीण ने मीडिया से बातचीत में कहा कि दो गांवों के बीच रेलवे लाइन है। यह हादसा बेहद दुखद है। यह बहुत बड़ी क्षति है। 18-20 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। 400 भेड़ों की मौत हो गई है। जंगल-झाड़ और टीला जैसी जगहों पर इस तरह के भेड़ पालक रहते हैं। हमलोग कोशिश कर रहे हैं कि भेड़ पालक को मुआवजा मिल सके।
ग्रामीण ने बताया कि आरपीएफ की टीम ने मौके पर आकर घटना की जानकारी ली है। उन्होंने घटना की जांच-पड़ताल भी की है। घटना के संबंध में गांव वालों ने सर्किल अफसर और स्थानीय विधायक राहुल तिवारी को भी जानकारी दी है। गांव वालों का कहना है कि सभी लोग मदद के लिए तैयार हैं। ग्रामीणों ने बताया कि भेड़ पालकों का यह मुख्य रोजगार है और वो इसी से अपनी आजीविका चलाते हैं। इनके पास खेत भी नहीं है। इनके पूर्वज भी भेड़ पालते थे और यह लोग भी भेड़ ही पालते हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद कुछ देर के लिए इस लाइन पर ट्रेनों का परिचालन भी बाधित हुआ है। बाद में भेड़ों के शवों को हटाकर परिचालन शुरू कराया गया है।