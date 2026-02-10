लड़कों से मिलने के लिए डांटा तो 4 लड़कियां जहर खाकर मर गईं, जिंदा बची पांचवीं लड़की क्या बोली

संक्षेप: औरंगाबाद के एसपी अंबरीश राहुल ने कहा, 'इस घटना में एकमात्र जिंदा बची लड़की के बयान के मुताबिक, परिवार के सदस्यों द्वारा लड़कों के एक ग्रुप के साथ मिलने से डांटने पर सभी ने एक साथ जहर खाने का फैसला किया था।'

बिहार के औरंगाबाद जिले में 4 लड़कियों के एक साथ आत्महत्या कर लेने के मामले में अब अहम खुलासा हुआ है। सोमवार को यहां एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इन सभी लड़कियों के परिजनों ने उन्हें लड़कों से घुलने-मिलने के लिए मना किया था। इसी बात से नाराज होकर सभी ने एक साथ जहर खा लिया। यहां बता दें कि 29 जनवरी को हसपुरा थाना इलाके में 10-14 साल के बीच की 5 लड़कियों ने जहरीला पदार्थ निगल लिया था। इसके बाद इनमें से सिर्फ एक लड़की की जान बच सकी थी। सभी मृत लड़कियों का उसी दिन बिना पोस्टमार्टम के ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। स्थानीय मीडिया में इस खबर के सामने आने के बाद पुलिस ने अपनी जांच-पड़ताल शुरू की थी।

औरंगाबाद के एसपी अंबरीश राहुल ने कहा, 'इस घटना में एकमात्र जिंदा बची लड़की के बयान के मुताबिक, परिवार के सदस्यों द्वारा लड़कों के एक ग्रुप के साथ मिलने से डांटने जाने पर सभी ने एक साथ जहर खाने का फैसला किया था।' एसपी ने बताया कि इन सभी एक खेत में एक साथ जहर पी लिया। इस दौरान चार लड़कियों की मौत हो गई। पांचवीं लड़कीं घर वापस आई और उसने परिवार के सदस्यों को इस घटना के बारे में बताया। लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब वो खतरे से बाहर है।