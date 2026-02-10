Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsFour girls eat posion and died after their parents scolded them for mingling with boys in bihar aurangabad
लड़कों से मिलने के लिए डांटा तो 4 लड़कियां जहर खाकर मर गईं, जिंदा बची पांचवीं लड़की क्या बोली

लड़कों से मिलने के लिए डांटा तो 4 लड़कियां जहर खाकर मर गईं, जिंदा बची पांचवीं लड़की क्या बोली

संक्षेप:

औरंगाबाद के एसपी अंबरीश राहुल ने कहा, 'इस घटना में एकमात्र जिंदा बची लड़की के बयान के मुताबिक, परिवार के सदस्यों द्वारा लड़कों के एक ग्रुप के साथ मिलने से डांटने पर सभी ने एक साथ जहर खाने का फैसला किया था।'

Feb 10, 2026 08:35 am ISTपीटीआई औरंगाबाद
share Share
Follow Us on

बिहार के औरंगाबाद जिले में 4 लड़कियों के एक साथ आत्महत्या कर लेने के मामले में अब अहम खुलासा हुआ है। सोमवार को यहां एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इन सभी लड़कियों के परिजनों ने उन्हें लड़कों से घुलने-मिलने के लिए मना किया था। इसी बात से नाराज होकर सभी ने एक साथ जहर खा लिया। यहां बता दें कि 29 जनवरी को हसपुरा थाना इलाके में 10-14 साल के बीच की 5 लड़कियों ने जहरीला पदार्थ निगल लिया था। इसके बाद इनमें से सिर्फ एक लड़की की जान बच सकी थी। सभी मृत लड़कियों का उसी दिन बिना पोस्टमार्टम के ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। स्थानीय मीडिया में इस खबर के सामने आने के बाद पुलिस ने अपनी जांच-पड़ताल शुरू की थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

औरंगाबाद के एसपी अंबरीश राहुल ने कहा, 'इस घटना में एकमात्र जिंदा बची लड़की के बयान के मुताबिक, परिवार के सदस्यों द्वारा लड़कों के एक ग्रुप के साथ मिलने से डांटने जाने पर सभी ने एक साथ जहर खाने का फैसला किया था।' एसपी ने बताया कि इन सभी एक खेत में एक साथ जहर पी लिया। इस दौरान चार लड़कियों की मौत हो गई। पांचवीं लड़कीं घर वापस आई और उसने परिवार के सदस्यों को इस घटना के बारे में बताया। लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब वो खतरे से बाहर है।

ये भी पढ़ें:यूपी से बिहार आए दूल्हे के बॉस ने शादी में की हर्ष फायरिंग, लड़के की मौत

पीटीआई से बातचीत में दाउदनगर के एसडीपीओ अशोक कुमार दास ने कहा कि जांच अभी भी चल रही है। अभी हमारे पास सिर्फ उस जिंदा बची लड़की का बयान ही है। पुलिस को अभी तक इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति के शामिल होने का कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। बता दें कि सभी मृत लड़कियों का 29 जनवरी को अंतिम संस्कार कर दिया गया था। इसके दो दिन बाद पुलिस को सूचना मिली थी। मृतकों में से एक लड़की के परिवार के सदस्यों के मुताबिक, लड़कियां बाहर खेलने के लिए गई थीं। इसके बाद गांव वालों ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी अपनी सहेलियों संग खेत में मृत पड़ी है।

ये भी पढ़ें:नीट छात्रा के अंडरगारमेंट्स पर मिला स्पर्म किसका है, 10 और लोगों का DNA टेस्ट
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Aurangabad News Aurangabad Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।