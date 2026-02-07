सहरसा में लौंडा-नाच करने वाले 4 दोस्तों ने खा लिया कीटनाशक, दो की मौत से दहशत

संक्षेप: सहरसा जिले के कनरिया में लौंडा-नाच करने वाले 4 दोस्तों ने कीटनाशक खा लिया। इससे उनकी हालत बिगड़ गई। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां दो युवकों की मौत हो गई। दो अन्य दोस्तों की हालत नाजुक बताई जा रही है।

बिहार के सहरसा जिले में चार दोस्तों ने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। इसके बाद दो युवकों की मौत हो गई। जबकि अन्य दो की हालत गंभीर बनी हुई है। चारों युवक आपस में दोस्त थे और गांव-घर में जाकर लौंडा-नाच कार्यक्रम करते थे। घटना के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। चर्चा है कि चारों ने नशा करने के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल कर लिया और उनकी हालत बिगड़ गई।

यह मामला कनरिया थाना क्षेत्र के फरेवा मुसहरी गांव की है। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। मृतकों की पहचान राजा कुमार (20 वर्ष) पिता अर्जुन सदा और सन्नीदेवल कुमार (18 वर्ष) पिता मांगनी सदा के रूप में हुई है। दो अन्य बीमार लड़के नाबालिग हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इनमें से एक को खगड़िया के अस्पताल में भर्ती कराय गया है। वहीं, दूसरे का इलाज ग्रामीण स्तर पर ही किया जा रहा है।

बदाया जा रहा है शुक्रवार को सभी एक साथ थे। इसी दौरान चारों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। परिजन ने आनन-फानन में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दो को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में मातम और दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

कणरिया थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया कीटनाशक सेवन से मौत की बात सामने आ रही है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवकों ने नशे की हालत में ही कीटनाशक दवा खाई है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। उन्होंने कहा कि घटनास्थल से कुछ संदिग्ध पदार्थ मिले हैं, जिनकी जांच के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया है।