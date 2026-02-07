सहरसा में लौंडा-नाच करने वाले 4 दोस्तों ने खा लिया कीटनाशक, दो की मौत से दहशत
सहरसा जिले के कनरिया में लौंडा-नाच करने वाले 4 दोस्तों ने कीटनाशक खा लिया। इससे उनकी हालत बिगड़ गई। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां दो युवकों की मौत हो गई। दो अन्य दोस्तों की हालत नाजुक बताई जा रही है।
बिहार के सहरसा जिले में चार दोस्तों ने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। इसके बाद दो युवकों की मौत हो गई। जबकि अन्य दो की हालत गंभीर बनी हुई है। चारों युवक आपस में दोस्त थे और गांव-घर में जाकर लौंडा-नाच कार्यक्रम करते थे। घटना के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। चर्चा है कि चारों ने नशा करने के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल कर लिया और उनकी हालत बिगड़ गई।
यह मामला कनरिया थाना क्षेत्र के फरेवा मुसहरी गांव की है। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। मृतकों की पहचान राजा कुमार (20 वर्ष) पिता अर्जुन सदा और सन्नीदेवल कुमार (18 वर्ष) पिता मांगनी सदा के रूप में हुई है। दो अन्य बीमार लड़के नाबालिग हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इनमें से एक को खगड़िया के अस्पताल में भर्ती कराय गया है। वहीं, दूसरे का इलाज ग्रामीण स्तर पर ही किया जा रहा है।
बदाया जा रहा है शुक्रवार को सभी एक साथ थे। इसी दौरान चारों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। परिजन ने आनन-फानन में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दो को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में मातम और दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।
कणरिया थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया कीटनाशक सेवन से मौत की बात सामने आ रही है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवकों ने नशे की हालत में ही कीटनाशक दवा खाई है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। उन्होंने कहा कि घटनास्थल से कुछ संदिग्ध पदार्थ मिले हैं, जिनकी जांच के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया है।
उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। वरीय पदाधिकारियों को मामले से अवगत करा दिया गया है तथा घटनास्थल को सुरक्षित कर दिया गया है। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की गहन जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।और पढ़ें