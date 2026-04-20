गंगा नदी में 4 डूबे, 2 के शव बरामद; अक्षय तृतिया पर पटना में दिखा मौत ने किया तांडव

एक युवक और एक बच्चे का शव बरामद कर लिए गए हैं। एसडीआरएफ की टीम दो की तलाश में जुटी है। राहत कार्य में देरी पर लोगों ने दीघा घाट पर हंगामा किया।

Patna News: पटना में दीघा थाना क्षेत्र स्थित तीन घाटों पर रविवार की शाम गंगा नदी में चार लोग डूब गए। इनमें एक युवक और तीन किशोर शामिल हैं। दो के शव बरामद कर लिए गए हैं। एसडीआरएफ की टीम दो की तलाश में जुटी है। राहत कार्य में देरी पर लोगों ने दीघा घाट पर हंगामा किया। उधर, मनेर के गोरैया स्थान के पास गंगा स्थान के दौरान तीन बालक डूबने लगे, जिसमें दो को बचा लिया गया। जबकि आकाश कुमार (12) लापता है। उसकी तलाश जारी है।

पहली घटना दीघा में पाटीपुल घाट पर हुई। सुल्तानपुर, कुशवाहा पंचायत (दानापुर) निवासी राजू चौधरी का 18 वर्षीय पुत्र कृष्णा उर्फ किसू कुमार दोस्त को बचाने में डूब गया। किसू का शव बरामद कर लिया गया है। उसका किशोर दोस्त लापता है। दूसरी घटना जेपी सेतु घाट पर हुई। जक्कनपुर के पुरंदरपुर निवासी पंकज कुमार का 15 वर्षीय पुत्र आदित्य कुमार उर्फ प्रिंस कुमार नहाने के दौरान गंगा में डूब गया। शव बरामद कर लिया गया है। तीसरी घटना मीनार घाट (जनार्दन घाट) पर हुई। एसकेपुरी थाना क्षेत्र के न्यू पुनाईचक निवासी रंजीत गिरि का पुत्र करण कुमार (13) परिवार के साथ मीनार घाट पर डूब गया। उसका पता नहीं चल पाया है।

अथमलगोला में गंगा स्नान के दौरान डूबने से किशोर की मौत अथमलगोला थाना क्षेत्र के रूपस कमरापर गांव में रविवार को गंगा स्नान के दौरान डूबने से एक किशोर की मौत हो गई। मृतक कमरापर निवासी अरविंद कुमार का पुत्र सौरभ कुमार (14) था। वह दोस्त के साथ स्नीनीया घाट नहाने गया था। इसी दौरान वह अचानक गहरे पानी में चला गया। घाट पर मौजूद लोगों ने डूब रहे किशोर को बचाने का प्रयास किया। लेकिन डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजन को सौंपा दिया है।