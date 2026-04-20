गंगा नदी में 4 डूबे, 2 के शव बरामद; अक्षय तृतिया पर पटना में दिखा मौत ने किया तांडव
एक युवक और एक बच्चे का शव बरामद कर लिए गए हैं। एसडीआरएफ की टीम दो की तलाश में जुटी है। राहत कार्य में देरी पर लोगों ने दीघा घाट पर हंगामा किया।
Patna News: पटना में दीघा थाना क्षेत्र स्थित तीन घाटों पर रविवार की शाम गंगा नदी में चार लोग डूब गए। इनमें एक युवक और तीन किशोर शामिल हैं। दो के शव बरामद कर लिए गए हैं। एसडीआरएफ की टीम दो की तलाश में जुटी है। राहत कार्य में देरी पर लोगों ने दीघा घाट पर हंगामा किया। उधर, मनेर के गोरैया स्थान के पास गंगा स्थान के दौरान तीन बालक डूबने लगे, जिसमें दो को बचा लिया गया। जबकि आकाश कुमार (12) लापता है। उसकी तलाश जारी है।
पहली घटना दीघा में पाटीपुल घाट पर हुई। सुल्तानपुर, कुशवाहा पंचायत (दानापुर) निवासी राजू चौधरी का 18 वर्षीय पुत्र कृष्णा उर्फ किसू कुमार दोस्त को बचाने में डूब गया। किसू का शव बरामद कर लिया गया है। उसका किशोर दोस्त लापता है। दूसरी घटना जेपी सेतु घाट पर हुई। जक्कनपुर के पुरंदरपुर निवासी पंकज कुमार का 15 वर्षीय पुत्र आदित्य कुमार उर्फ प्रिंस कुमार नहाने के दौरान गंगा में डूब गया। शव बरामद कर लिया गया है। तीसरी घटना मीनार घाट (जनार्दन घाट) पर हुई। एसकेपुरी थाना क्षेत्र के न्यू पुनाईचक निवासी रंजीत गिरि का पुत्र करण कुमार (13) परिवार के साथ मीनार घाट पर डूब गया। उसका पता नहीं चल पाया है।
अथमलगोला में गंगा स्नान के दौरान डूबने से किशोर की मौत
अथमलगोला थाना क्षेत्र के रूपस कमरापर गांव में रविवार को गंगा स्नान के दौरान डूबने से एक किशोर की मौत हो गई। मृतक कमरापर निवासी अरविंद कुमार का पुत्र सौरभ कुमार (14) था। वह दोस्त के साथ स्नीनीया घाट नहाने गया था। इसी दौरान वह अचानक गहरे पानी में चला गया। घाट पर मौजूद लोगों ने डूब रहे किशोर को बचाने का प्रयास किया। लेकिन डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजन को सौंपा दिया है।
मनेर में परिवार संग पूजा करने गए तीन बच्चे डूबे
मनेर के गोरैया स्थान के पास रविवार को परिवार के साथ गंगा स्नान कर रहे तीन बालक डूब गये। हालांकि ग्रामीणों ने दो को बचा लिया। जबकि एक लापता है। उसकी तलाश जारी है। ग्रामीणों ने बताया कि मनेर के नगवां निवासी आलोक कुमार के 12 वर्षीय पुत्र आकाश कुमार, सतेंद्र कुमार के पुत्र बंटी और विक्की गंगा नदी के पास परिवार के साथ रविवार की पूजा करने गये थे। पूजा करने के बाद तीनों बालक गंगा स्नान करने लगे। इसी क्रम में तीनों डूब गए। हालांकि ग्रामीणों की तत्परता से बंटी और विक्की का बचा लिया गया। जबकि आकाश गंगा नदी में लापता हो गया। स्थानीय गोताखोरों ने काफी देर तक तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें