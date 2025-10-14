Hindustan Hindi News
शहर में प्रवेश व निकास के मुख्य मार्गों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। जिले की सीमाओं पर भी वाहनों की सघन जांच हो रही है ताकि बाहर से आने वाले वाहनों से अवैध नकदी, शराब आदि चीजें प्रवेश न कर सके।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, मुजफ्फरपुरTue, 14 Oct 2025 08:14 AM
बिहार के 4 जिले हाई सिक्योरिटी जोन घोषित, खुफिया विभाग को रियल टाइम जानकारी देने का आदेश

मुजफ्फरपुर समेत बिहार के चार प्रमुख जिलों को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किया गया है। इनमें पटना, गया और भागलपुर शामिल हैं। इन जिलों में सुरक्षा नेटवर्क सख्त कर दिया गया है। चप्पे-चप्पे पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वीआईपी मूवमेंट हो या भीड़-भाड़ वाले इलाके, हर जगह पैनी नजर रखी जा रही है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक स्थानों पर लोकल पुलिस के अलावे अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती है। सभी संवेदनशील और प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है।

शहर में प्रवेश व निकास के मुख्य मार्गों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। जिले की सीमाओं पर भी वाहनों की सघन जांच हो रही है ताकि बाहर से आने वाले वाहनों से अवैध नकदी, शराब आदि चीजें प्रवेश न कर सके।

सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हमेशा तत्पर रहें। विशेष रूप से स्पेशल ब्रांच और खुफिया विभाग को पुलिस के साथ रियल-टाइम जानकारी साझा करने को कहा गया है, ताकि सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से समय रहते निपटा जा सके। इन कड़े सुरक्षा उपायों के चलते चुनावी गहमागहमी के बीच भी जिले में सुरक्षा का माहौल कायम है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
