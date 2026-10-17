नाव पर चढ़ मस्ती करने लगे बच्चे, सोन नदी में डूबने से दो सगे भाई समेत 4 लोगों की मौत

भोजपुर जिले के संदेश थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह सोन नदी में डूबने से तीन बच्चों समेत चार लोगों की मौत हो गई। मरने वाले दो बच्चे आपस में सगे भाई थी। बताया जा रहा है कि नाव पर मस्ती करने के दौरान यह हादसा हुआ। तीन बच्चे नदी में डूब गए, जिन्हें बचाने में एक और युवक की भी जान चली गई।

आरा/अगिआंव, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार के भोजपुर जिले में शनिवार को सोन नदी में डूबने से तीन बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले दो बच्चे आपस में सगे भाई थे, जबकि उनका एक चचेरा भाई भी डूब गया। वहीं, एक अन्य युवक की जान उन्हें बचाने के चक्कर में गई। घटना संदेश के तीर्थकौल गांव के पास सुबह 11 बजे हुई। बताया जा रहा है कि गांव के 7 बच्चे नदी में सुबह नहाने गए थे। तभी वहां मौजूद छोटी नाव पर वे मस्ती करने लगे। इसी दौरान नाव का संतुलन बिगड़ने पर यह हादसा हुआ। दुर्गा पूजा के त्योहार पर एक ही गांव में चार लोगों की मौत से मातम छा गया है।

मरने वालों में तीर्थकौल गांव निवासी विनोद कुमार के 15 वर्षीय बेटे आकाश कुमार, मिंटू शर्मा के 10 वर्षीय बेटे प्रेम कुमार एवं 16 साल के सिद्धांत कुमार उर्फ शिवम कुमार और उसी गांव के निवासी 25 वर्षीय सुधीर कुमार शामिल हैं। प्रेम और सिद्धांत सगे भाई थे, जबकि आकाश उनका चचेरा भाई था। इस हादसे में तीन अन्य लड़कों की जान बच गई है। परिजन की ओर से बालू कटाव से बने गड्ढे के कारण हादसा होने की बात कही जा रही है।

बाल-बाल बचे पवन ने कहा- नाव से हुआ हादसा इस हादसे में बाल-बाल बचे पवन कुमार नाम के एक बच्चे ने नाव से सोन में घूमने के दौरान हादसा होने की बात कही। इधर, चार लोगों की डूबने की सूचना मिलते ही अफरातफरी का बन गया। सूचना मिलने पर तीर्थकौली गांव से बड़ी संख्या में लोग नदी के पास पहुंचे और डूब रहे लड़कों को बचाने का प्रयास शुरू किया।

हादसे की सूचना पर बीडीओ बिनेश कुमार, सीओ शम्मी कुमार और इंस्पेक्टर संजीव कुमार पहुंचे। पुलिस-प्रशासन की निगरानी में स्थानीय गोताखोरों की ओर से महाजाल डालकर खोजबीन शुरू की गई। बाद में एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची और सर्च अभियान शुरू किया। टीम के काफी प्रयास के बाद चारों लड़कों को नदी से निकाला गया। हालांकि, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने चारों शवों का पोस्टमार्टम कराया।

नाव के डगमगाते ही नदी में कूद गए बच्चे बताया जा रहा है कि शनिवार की सुबह करीब 10 गांव से सात लड़के सोन नदी में नहाने गए थे। सोन किनारे मछली पकड़ने में इस्तेमाल की जाने वाली एक छोटी नाव बंधी थी। लड़के लंगर में बंधी नाव पर सवार होकर मस्ती करने लगे। तभी नाव अनियंत्रित होकर गहरे पानी में हिचकोले मारने लगी। पलटने के डर से नाव पर सवार पांच बच्चों ने नदी में छलांग लगा दी।

इसके बाद नाव दूसरे किनारे जाकर लग गई। इससे नाव पर मौजूद दो लड़कों की जान बच गई। वहीं एक लड़के ने नाव से नदी के किनारे की तरफ छलांग लगाई, जिससे वह भी बाल-बाल बच गया। हालांकि, आकाश, सिद्धांत और प्रेम गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। तीनों लड़कों को डूबते देख युवक सुधीर कुमार उन्हें बचाने के लिए सोन में कूद गया, जिससे उसकी भी मौत हो गई।