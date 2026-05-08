24 घंटे के अंदर 4 मौतों से दहला आरा; कहीं 200 रुपये तो कहीं दहेज की बाइक के लिए हुई हत्या
Bihar Latest News: भोजपुर जिले में 24 घंटे के अंदर चार मौतें सामने आई हैं। सिन्हा में दहेज की बाइक और चौरी में 200 रुपये के लिए हत्या की खबर सामने आई है। वहीं, सिकरहट्टा में झोलाछाप के इंजेक्शन से मासूम की जान चली गई और जगदीशपुर हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है।
Bihar Latest News: बिहार के भोजपुर (आरा) जिले के चार अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हत्या, सड़क हादसे और डॉक्टर की लापरवाही की एक के बाद एक चार बड़ी वारदातें सामने आई हैं। इन घटनाओं में चार लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। जिले के चौरी थाना क्षेत्र में महज 200 रुपये और दहेज की एक बाइक के लिए बेरहमी से खून बहा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ एक झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही ने एक हंसते-खेलते घर का चिराग बुझा दिया। इसके अलावा रफ्तार के कहर ने भी एक जिंदगी छीन ली। एक साथ हुई इन मौतों से पूरे जिले में दहशत का माहौल है और पुलिस सभी मामलों में घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है।
दहेज के लिए विवाहिता की हत्या
सिन्हा थाना क्षेत्र के छपरापर गांव में दहेज के लिए एक विवाहिता को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। मृतका के मायके वालों और परिजनों का आरोप है कि ससुराल वाले काफी समय से दहेज में एक मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे। जब यह मांग पूरी नहीं हुई, तो उन्होंने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए मारपीट कर विवाहिता की जान ले ली। शुक्रवार को पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और ससुराल वालों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
200 रुपये के लेनदेन विवाद में अधेड़ की हत्या
चौरी थाना क्षेत्र के दुल्लमचक गांव में महज 200 रुपये के मामूली लेनदेन के विवाद में एक अधेड़ व्यक्ति की धारदार हथियार से काटकर नृशंस हत्या कर दी गई। चंद रुपयों के लिए हुए इस खूनी खेल से इलाके के लोग खौफ में हैं। वारदात की सूचना मिलते ही शुक्रवार को स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
झोलाछाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन से मासूम की गई जान
तीसरी घटना सिकरहट्टा थाना क्षेत्र के कुरमुरी गांव की है, जो ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती है। गुरुवार रात इलाज के नाम पर एक बड़ी लापरवाही सामने आई। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही एक झोलाछाप डॉक्टर ने उनके बीमार मासूम बच्चे को गलत इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही बच्चे की हालत बिगड़ी और तड़प-तड़प कर उसकी मौत हो गई।
दो बाइकों की आमने-सामने भीषण भिड़ंत में एक की मौत
जगदीशपुर थाना क्षेत्र के नयका टोला मोड़ के पास शुक्रवार को दो तेज रफ्तार बाइकों के बीच आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक के परखच्चे उड़ गए। इस दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।