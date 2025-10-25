Chhath Puja: नहाय-खाय के साथ 4 दिन का छठ महापर्व शुरू, खरना का शुभ मुहूर्त जानिए

संक्षेप: छठ महापर्व का शुरुआत नहाय-खाय के साथ हो गई है। 26 अक्टूबर को खरना का दिन है। पूजा और प्रसाद अर्पण का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 41 मिनट से शाम 6 बजकर 6 मिनट तक रहेगा। मान्यता है कि खरना के दिन व्रती की भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव और छठी मैया उनके परिवार को सुख, समृद्धि और आरोग्य का आशीर्वाद देते हैं

चार दिवसीय छठ महापर्व शनिवार को अनुराधा नक्षत्र और शोभन योग में नहाय-खाय के साथ शुरू हो गया है। पहले दिन व्रती गंगा नदी में स्नान के बाद भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर नहाय-खाय प्रसाद बनाते हैं। अरवा चावल, चना दाल, कद्दू की सब्जी और आंवले की चटनी आदि को भगवान का भोग लगाकर उसे ग्रहण करते हैं। छठ पूजा का दूसरा दिन अत्यंत पवित्र माना गया है। व्रत के दूसरे दिन रविवार की शाम में ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र में गुड़ से बने खीर, रोटी, केला आदि खरना प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। खरना प्रसाद ग्रहण करते समय गौ का भाग (ग्रास) निकाल कर व्रती चार दिवसीय अनुष्ठान के लिए गाय को भी साक्षी बनाएंगे। व्रती 36 घंटे के निर्जला उपवास की शुरुआत करेंगे।

साल 2025 में खरना का दिन 26 अक्तूबर यानी कल पड़ेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6 बजकर 29 मिनट पर होगा और सूर्यास्त शाम 5 बजकर 41 मिनट पर। खरना पूजा और प्रसाद अर्पण शाम 5:41 के बाद कर सकते हैं। खरना का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 41 मिनट से शाम 6 बजकर 6 मिनट तक रहेगा। मान्यता है कि खरना के दिन व्रती की भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव और छठी मैया उनके परिवार को सुख, समृद्धि और आरोग्य का आशीर्वाद देते हैं।

ज्योतिषाचार्य पीके युग बताते है कि डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्र का जाप बेहद प्रभावी होता है। श्रद्धालु भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करते समय ‘ऊॅ घृणि सूर्याय नम:’, गायत्री मंत्र या आदित्य ह्रदय स्रोत का पाठ करना शुभकर होता है।ज्योतिषी अवध बिहारी त्रिपाठी बताते हैं कि मार्केंडय पुराण व बाल्मिकी रामायण के अनुसार सूर्यदेव, छठी मइया के भाई है। बाल्मिकी पुराण के अनुसार रावण वध के बाद रामजी राजसूय यज्ञ किए थे। उस समय मुंगेर में माता सीता गंगा नदी के किनारे छठ व्रत की थी।

मार्केंडय पुराण के अनुसार सबसे पहले छठ व्रत दौपदी ने किया था। जिससे पांडवों का राजपाट जो खो चुके थे वह प्राप्त हो गया था। उन्होंने पुराण का हवाला देते हुए एक अन्य उदाहरण में बताया कि छठी माता सूर्य की बहन और भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। कुछ अन्य पुराणों में कात्यायनी देवी को भी छठी मइया कहा गया है। जिसकी पूजा षष्ठी तिथि को किया जाता है। इस दिन ईख चढ़ाया जाता है, क्योंकि सूर्य से इसका संबंध है।