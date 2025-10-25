Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsfour day long Chhath festival begins with Nahay Khaay know the auspicious time for Kharna
Chhath Puja: नहाय-खाय के साथ 4 दिन का छठ महापर्व शुरू, खरना का शुभ मुहूर्त जानिए

Chhath Puja: नहाय-खाय के साथ 4 दिन का छठ महापर्व शुरू, खरना का शुभ मुहूर्त जानिए

संक्षेप: छठ महापर्व का शुरुआत नहाय-खाय के साथ हो गई है। 26 अक्टूबर को खरना का दिन है। पूजा और प्रसाद अर्पण का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 41 मिनट से शाम 6 बजकर 6 मिनट तक रहेगा। मान्यता है कि खरना के दिन व्रती की भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव और छठी मैया उनके परिवार को सुख, समृद्धि और आरोग्य का आशीर्वाद देते हैं

Sat, 25 Oct 2025 06:48 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

चार दिवसीय छठ महापर्व शनिवार को अनुराधा नक्षत्र और शोभन योग में नहाय-खाय के साथ शुरू हो गया है। पहले दिन व्रती गंगा नदी में स्नान के बाद भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर नहाय-खाय प्रसाद बनाते हैं। अरवा चावल, चना दाल, कद्दू की सब्जी और आंवले की चटनी आदि को भगवान का भोग लगाकर उसे ग्रहण करते हैं। छठ पूजा का दूसरा दिन अत्यंत पवित्र माना गया है। व्रत के दूसरे दिन रविवार की शाम में ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र में गुड़ से बने खीर, रोटी, केला आदि खरना प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। खरना प्रसाद ग्रहण करते समय गौ का भाग (ग्रास) निकाल कर व्रती चार दिवसीय अनुष्ठान के लिए गाय को भी साक्षी बनाएंगे। व्रती 36 घंटे के निर्जला उपवास की शुरुआत करेंगे।

साल 2025 में खरना का दिन 26 अक्तूबर यानी कल पड़ेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6 बजकर 29 मिनट पर होगा और सूर्यास्त शाम 5 बजकर 41 मिनट पर। खरना पूजा और प्रसाद अर्पण शाम 5:41 के बाद कर सकते हैं। खरना का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 41 मिनट से शाम 6 बजकर 6 मिनट तक रहेगा। मान्यता है कि खरना के दिन व्रती की भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव और छठी मैया उनके परिवार को सुख, समृद्धि और आरोग्य का आशीर्वाद देते हैं।

ज्योतिषाचार्य पीके युग बताते है कि डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्र का जाप बेहद प्रभावी होता है। श्रद्धालु भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करते समय ‘ऊॅ घृणि सूर्याय नम:’, गायत्री मंत्र या आदित्य ह्रदय स्रोत का पाठ करना शुभकर होता है।ज्योतिषी अवध बिहारी त्रिपाठी बताते हैं कि मार्केंडय पुराण व बाल्मिकी रामायण के अनुसार सूर्यदेव, छठी मइया के भाई है। बाल्मिकी पुराण के अनुसार रावण वध के बाद रामजी राजसूय यज्ञ किए थे। उस समय मुंगेर में माता सीता गंगा नदी के किनारे छठ व्रत की थी।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

मार्केंडय पुराण के अनुसार सबसे पहले छठ व्रत दौपदी ने किया था। जिससे पांडवों का राजपाट जो खो चुके थे वह प्राप्त हो गया था। उन्होंने पुराण का हवाला देते हुए एक अन्य उदाहरण में बताया कि छठी माता सूर्य की बहन और भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। कुछ अन्य पुराणों में कात्यायनी देवी को भी छठी मइया कहा गया है। जिसकी पूजा षष्ठी तिथि को किया जाता है। इस दिन ईख चढ़ाया जाता है, क्योंकि सूर्य से इसका संबंध है।

खरना प्रसाद ग्रहण करने के 24 घंटे निर्जला उपवास के बाद महाव्रत के तीसरे दिन शाम (27 ) को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। ज्योतिषाचार्य पीके युग के अनुसार इस वर्ष अस्ताचलगामी सूर्य को ‘पूर्वाषाढ़ा’ नक्षत्र और मंगलवार को उगते हुए सूर्य को ‘उत्तराषाढ़ा’ नक्षत्र और उभयचर व अमलाकृति योग में अर्घ्य देंगे। पं. प्रेमसागर पांडेय बताते हैं कि व्रती सोमवार को डूबते सूर्य को सूर्यास्त से आधा-एक घंटे पहले से अर्घ्य दे और उगते सूर्य की लालिमा होने के बाद अर्घ्य दिया जा सकता है।