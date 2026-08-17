बख्तियारपुर में 3 भाइयों की 4 बेटियां गंगा में डूबीं, 2 शव मिले, 2 बहनों की तलाश में SDRF उतरी
तीन बच्चियों को निकाल लिया गया है। चार बेटियां गायब थीं जिनमें से 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं। शेष दो की तलाश की जा रही है। हादसे में तीन सगे भाइयों की चार बेटियां डूब गईं।
Four Daughter of 3 Brother Drowned in Ganga: सावन की तीसरी सोमवारी पर एक के बाद एक हादसे की खबर आ रही है। लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में मची भगदड़ में सात श्रद्धालुओं की मौत हो गई तो दूसरी ओर बख्तियारपुर में सात लड़कियां गंगा स्नान करने के दौरान डूब गईं। इनमें से दो बच्चियों के शव निकाल लिए गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से तीन बच्चियों को निकाल लिया गया। 2 बच्चियां अभी तक नहीं मिली हैं। उनकी तलाश की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। हादसे में तीन सगे भाइयों की चार बेटियां डूब गई।
जानकारी के मुताबिक बख्तियारपुर के रानीसराय जहाजी घाट पर गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। आज सावन की तीसरी सोमवारी के साथ नागपंचमी भी है। नहाने के दौरान पहले दो लड़की डूबने लगीं। यह देखकर घाट पर शोर मच गया। दो बहनों को डूबते हुए देखकर पाँच छह अन्य लड़कियां दोनों को बचाने का प्रयास करने लगीं। वे भी नदी में उतर गईं और वे भी डूबने लगीं।
घाट पर मौजूद ग्रामीणों ने किसी तरह तीन लड़कियों को बचा लिया पर चार बच्चियां डूब गईं। गांव के लोगों ने जिला प्रशासन को घटना की जानकारी दी। स्थानीय पुलिस और अधिकारियों के साथ एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। डूबी हुई लड़कियों की तलाश शुरू कर दी गई है। डूबने वालों में दो सगी बहनें हैं तथा दो चचेरी बहनें हैं। हादसे में तीन सगे भाइयों की चार बेटियां डूब गई हैं जिससे परिवार में कोहराम मचा है।
इससे पहले रविवार को मुजफ्फरपुर में एक गड्ढे में तीन बच्चे डूब गए जिनमें से दो की मौत हो गई। तीसरे बच्चे का एसकेएमसीएच में इलाज चल रहा है। रविवार को ही पटना सिटी में गंगा नदी में नहाने के दौरान तीन लड़के डूब गए जिनका अभी तक पता नहीं चला है। एसडीआरएफ की मदद से उनकी तलाश की जा रही है।
उधर लखीसराय के अशोक धाम में सोमवार की सुबह बड़ा हादसा हो गया। बिजली पोल गिरने के बाद करंट फैलने की अफवाह पर लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। इस बीच बड़ी संख्या में महिलाएं जमीन पर गिर गईं जिन्हें अन्य श्रद्धालुओं ने कुचल दिया। अब तक सात श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और 19 से अधिक जख्मी हैं। लखीसराय जिला प्रशासन मौके पर कैंप कर रहा है। डीएम शैलेंद्र कुमार ने कहा है कि घटना की जांच कराई जाएगी। पहले हालात को संभाला जा रहा है। बताया गया है कि एक साथ दो ट्रेनों के पहुंचने से अचानक शिवभक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा जिसे कंट्रोल करने में प्रशासन की व्यवस्था फेल हो गई।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें