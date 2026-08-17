बख्तियारपुर में 3 भाइयों की 4 बेटियां गंगा में डूबीं, 2 शव मिले, 2 बहनों की तलाश में SDRF उतरी

तीन बच्चियों को निकाल लिया गया है। चार बेटियां गायब थीं जिनमें से 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं। शेष दो की तलाश की जा रही है। हादसे में तीन सगे भाइयों की चार बेटियां डूब गईं।

Four Daughter of 3 Brother Drowned in Ganga: सावन की तीसरी सोमवारी पर एक के बाद एक हादसे की खबर आ रही है। लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में मची भगदड़ में सात श्रद्धालुओं की मौत हो गई तो दूसरी ओर बख्तियारपुर में सात लड़कियां गंगा स्नान करने के दौरान डूब गईं। इनमें से दो बच्चियों के शव निकाल लिए गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से तीन बच्चियों को निकाल लिया गया। 2 बच्चियां अभी तक नहीं मिली हैं। उनकी तलाश की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। हादसे में तीन सगे भाइयों की चार बेटियां डूब गई।

जानकारी के मुताबिक बख्तियारपुर के रानीसराय जहाजी घाट पर गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। आज सावन की तीसरी सोमवारी के साथ नागपंचमी भी है। नहाने के दौरान पहले दो लड़की डूबने लगीं। यह देखकर घाट पर शोर मच गया। दो बहनों को डूबते हुए देखकर पाँच छह अन्य लड़कियां दोनों को बचाने का प्रयास करने लगीं। वे भी नदी में उतर गईं और वे भी डूबने लगीं।

घाट पर मौजूद ग्रामीणों ने किसी तरह तीन लड़कियों को बचा लिया पर चार बच्चियां डूब गईं। गांव के लोगों ने जिला प्रशासन को घटना की जानकारी दी। स्थानीय पुलिस और अधिकारियों के साथ एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। डूबी हुई लड़कियों की तलाश शुरू कर दी गई है। डूबने वालों में दो सगी बहनें हैं तथा दो चचेरी बहनें हैं। हादसे में तीन सगे भाइयों की चार बेटियां डूब गई हैं जिससे परिवार में कोहराम मचा है।

इससे पहले रविवार को मुजफ्फरपुर में एक गड्ढे में तीन बच्चे डूब गए जिनमें से दो की मौत हो गई। तीसरे बच्चे का एसकेएमसीएच में इलाज चल रहा है। रविवार को ही पटना सिटी में गंगा नदी में नहाने के दौरान तीन लड़के डूब गए जिनका अभी तक पता नहीं चला है। एसडीआरएफ की मदद से उनकी तलाश की जा रही है।