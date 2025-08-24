बिहार के दरभंगा में बड़ा हादसा, नदी में नहाने गए 5 बच्चे डूबे; 4 की मौत

बिहार में धार में नहाने गए 4 बच्चों की डूब कर दर्दनाक मौत हो गई है। दरभंगा जिले में गौड़ाबौराम प्रखंड के कसरौड़ बसौली गांव स्थित बेलाही धार में शनिवार की दोपहर नहाने के दौरान पांच बच्चे डूब गए। इसमें चार की मौत हो गयी। स्थानीय गोताखोरों ने शाम करीब चार बजे चारों के शव निकाले। मुखिया ने बताया कि मृतकों में कसरौड़ बसौली गांव के जयशंकर मुखिया के 14 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार, प्रमोद मुखिया की 12 वर्षीय पुत्री अंशु , नारायण मुखिया की 14 वर्षीया पुत्री लक्ष्मी तथा स्व.चंदू मुखिया की 14 वर्षीया पुत्री शीतल हैं। पांच बच्चे स्नान करने नदी में गए थे।