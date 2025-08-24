four childeren drowned in river when go for bath in darbhanga district bihar बिहार के दरभंगा में बड़ा हादसा, नदी में नहाने गए 5 बच्चे डूबे; 4 की मौत, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार के दरभंगा में बड़ा हादसा, नदी में नहाने गए 5 बच्चे डूबे; 4 की मौत

गहरे पानी में जाने के कारण पांचों बच्चे डूबने लगे। सबको डूबता देख वहां खेल रहा रोहित नदी में उतर गया और राहुल और अनिता को डूबने से बचा लिया, जबकि दो अन्य बच्चे रोहित की गर्दन से लटक गए। उन दोनों को बचाने के प्रयास में रोहित भी डूब गया।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, गौड़ाबौराम, दरभंगाSun, 24 Aug 2025 07:19 AM
बिहार में धार में नहाने गए 4 बच्चों की डूब कर दर्दनाक मौत हो गई है। दरभंगा जिले में गौड़ाबौराम प्रखंड के कसरौड़ बसौली गांव स्थित बेलाही धार में शनिवार की दोपहर नहाने के दौरान पांच बच्चे डूब गए। इसमें चार की मौत हो गयी। स्थानीय गोताखोरों ने शाम करीब चार बजे चारों के शव निकाले। मुखिया ने बताया कि मृतकों में कसरौड़ बसौली गांव के जयशंकर मुखिया के 14 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार, प्रमोद मुखिया की 12 वर्षीय पुत्री अंशु , नारायण मुखिया की 14 वर्षीया पुत्री लक्ष्मी तथा स्व.चंदू मुखिया की 14 वर्षीया पुत्री शीतल हैं। पांच बच्चे स्नान करने नदी में गए थे।

गहरे पानी में जाने के कारण पांचों बच्चे डूबने लगे। सबको डूबता देख वहां खेल रहा रोहित नदी में उतर गया और राहुल और अनिता को डूबने से बचा लिया, जबकि दो अन्य बच्चे रोहित की गर्दन से लटक गए। उन दोनों को बचाने के प्रयास में रोहित भी डूब गया। एनडीआरएफ की टीम सूचना मिलने के चार घंटे बाद भी घटनास्थल पर नहीं पहुंच सकी।

इसके बाद स्थानीय गोताखोरों को नदी में उतारा गया। उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद चारों शवों को बाहर निकाला। गौड़ाबौराम के अंचल अधिकारी अभिषेक आनंद ने बताया कि शवों की शिनाख्त हो गयी है।

