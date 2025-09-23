बिहार के छपरा में बड़ा हादसा, पानी भरे गड्ढे में डूबकर 4 बच्चों की मौत

गांव वालों का कहना है कि खेत की ओर दौड़ कर जाते वक्त पैर फिसलने से सभी डूबे बच्चे डूब गए। हालांकि, यह बात भी सामने आ रही है कि स्नान करते वक्त चारों बच्चों की डूबकर मौत हुई है। मृतक सभी बच्चे मरीचा गांव के थे रहने वाले।

बिहार के छपरा (सारण) जिले में मंगलवार को दर्दनाक हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई। घटना गड़खा थाना क्षेत्र के फुर्सतपुर गांव के चंवर की है। मंगलवार दोपहर पानी से भरे गड्ढे में डूबने से एक ही परिवार के चार मासूम की जान चली गई। इस घटना से पूरा इलाक दहल गया है। गांव में मातम पसरा हुआ है और हर किसी की आंखें नम हो गई हैं।

ग्रामीणों के अनुसार, चंवर में काफी समय पहले मिट्टी काटने से बड़ा गड्ढा बन गया था। बारिश का पानी भर जाने के कारण वहां गहराई बढ़ गई थी। मंगलवार को मरीचा गांव के चार बच्चे खेत की ओर दौड़ते हुए गड्ढे में जा गिरे। कुछ लोगों का कहना है कि बच्चे स्नान करने पहुंचे थे। हादसा होते ही चीख-पुकार मच गई।

मृतकों में मरीचा गांव के मैनेजर सिंह के पुत्र कृष्णा कुमार (13) और अंकुश कुमार (11), दारोगा सिंह के पुत्र आशीष कुमार (13) तथा मुंशीलाल सिंह के पुत्र मुन्ना कुमार (12) शामिल हैं। चारों आपस में चचेरे भाई बताए जा रहे हैं।