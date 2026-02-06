धर्मशाला में 4 लाशें; मां-बेटा और 2 बेटियां, हाथ बंधे-मुंह पर टेप; नालंदा में दिल दहला देने वाली वारदात
31 जनवरी को बेंगलुरु के जीआर नागा प्रसाद के नाम से कमरा बुक कराया गया था। मृतकों में 78 वर्षीया दिव्यांग मां, 50 साल का अविवाहित पुत्र और 48 एवं 43 साल की दो बेटियां शामिल हैं।
बिहार के राजगीर में दिगंबर जैन धर्मशाला के कमरा नंबर-6एबी से शुक्रवार को बेंगलुरु के चार सैलानियों की लाशें बरामद की गयीं। कमरे से दुर्गंध निकलता महसूस कर मैनेजर ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की टीम ने दरवाजा तोड़कर शवों को बाहर निकाला। कमरे में अलग-अलग कोनों पर चार लाशें लटक रही थीं। सभी के हाथ बंधे हुए थे। तीन के मुंह पर लाल रंग का टेप चिपका हुआ था। इस वजह से स्थानीय लोग हत्या का आरोप लगा रहे थे।
31 जनवरी को बेंगलुरु के जीआर नागा प्रसाद के नाम से कमरा बुक कराया गया था। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार सभी बेंगलुरु के नागासंद्रा इलाके के रहने वाले थे। मृतकों में 78 वर्षीया दिव्यांग मां, 50 साल का अविवाहित पुत्र और 48 एवं 43 साल की दो बेटियां शामिल हैं। इनमें से एक तलाकशुदा, तो दूसरी अविवाहित थी। एसपी भारत सोनी ने जांच के बाद बताया कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। इस वजह से प्रथमदृष्टया आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। कमरे से भारी मात्रा में नींद की गोलियां बरामद की गयी हैं।
दो फरवरी को आखिरी बार देखा गया था
धर्मशाला के इंचार्ज मुकेश जैन से बताया कि ये लोग 31 जनवरी को नेपाल से राजगीर पहुंचे थे और कमरा बुक करवाया था। उन्होंने दो दिनों के लिए कमरा बुक करवाया था। बाद में आगे के लिए बुकिंग की तिथि बढ़ायी गयी थी। दो फरवरी को धर्मशाला परिसर में लोगों ने उन्हें घूमते हुए देखा था। उसके बाद से उन्हें नहीं देखा गया।
तेज दुर्गंध से हुआ खुलासा
शुक्रवार की सुबह आस-पास के कमरों में रह रहे पर्यटकों ने कमरे से तेज दुर्गंध निकलने की शिकायत की। धर्मशाला के मैनेजर दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया। सफलता नहीं मिली तो पुलिस को सूचना दी गयी। एफएसएल की टीम ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो चारों शव रस्सी के सहारे लटके थे। तीनों महिलाओं के हाथ पीछे की ओर बंधे थे तो पुरुष का हाथ आगे की ओर। सबसे पहले दिव्यांग महिला का शव बाहर निकाला गया। फिर एक-एक कर चारों शव बाहर निकाले गये। ऐसा लग रहा था कि फंदे पर लटकाने से पहले उन्हें बेबस कर दिया गया था।
हत्या या सामूहिक आत्महत्या
सबसे बड़ा सवाल है कि यह हत्या है या सामूहिक आत्महत्या। अगर आत्महत्या है तो सबसे हाथ बंधे हुए हैं और मुंह पर टेप क्यों है। कमरा अंदर से बंद था और निकलने का अन्य कोई रास्ता भी नहीं। इस वजह से इसे आत्महत्या बताया जा रहा है। पुलिस ने बेंगलुरु पुलिस से संपर्क किया है। अभी मृतकों के अन्य रिश्तेदारों की जानकारी नहीं मिल पायी है।
दो बिंदुओं पर हो रही जांच : एसपी
एसपी ने बताया कि कमरे से करीब 25 पत्ता नींद की गोलियां मिली हैं। रुपये व काफी मात्रा में सामान बरामद किये गये हैं। घटनास्थल की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी करायी गयी है। पटना से आये एफएसएल के एक्सपर्ट ने साक्ष्य जमा किये हैं। बेंगलुरु पुलिस के अनुसार मृतकों का घर ग्रामीण इलाके में है। उनके रिश्तेदारों का पता लगाया जा रहा है। प्रथमदृष्टया आत्महत्या का मामला लग रहा है। पुलिस दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है। मेडिकल बोर्ड का गठन कर शवों का पोस्टमार्टम कराने का आग्रह किया गया है।
