विवाहिता और प्रेमी समेत 4 को उम्रकैद, पति की हत्या कर किए थे कई टुकड़े; 50-50 हजार जुर्माना

लोरिक यादव को उसी पत्नी मधु ने अपने प्रेमी से मिलकर करवा दी थी। इस हत्याकांड में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हत्या के बाद मृतक का शव गायब कर दिया गया था।

Jan 17, 2026 01:48 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के पश्चिम चंपारण में एक विवाहिता को उसे प्रेमी के साथ कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने हत्या के एक मामले में चार दोषियों को सजा दी है। कैद के साथ साथ सभी दोषियों को पचास-पचास हजार जुर्माने की भी सजा दी गयी है। मामला चौतरवा (बथुवारिया) थाना क्षेत्र के बिशुनपुरवा गांव का है। कोर्ट के फैसले से गांव में सनसनी फैल गई है।

मृतक का नाम लोरिक यादव था जिसकी अवैध संबंध के कारण हत्या कर दी गई थी। लोरिक यादव को उसी पत्नी मधु ने अपने प्रेमी से मिलकर करवा दी थी। इस हत्याकांड में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हत्या के बाद मृतक का शव गायब कर दिया गया था। उसका कंकाल बरामद किया गया था। लोरिक के शव के कई टुकड़े किए गए थे। सिर, हाथ और पैर के कंकाल अलग-अलग मिले थे। पुलिस के अनुसंधान रिपोर्ट पर कोर्ट में अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच बहस के बाद कोर्ट ने यह सजा सुनाई

आजीवन कारावास के अलावे चार दोषयों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर सजा की अवधि छह माह बढ़ जाएगी। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है

