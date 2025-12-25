Hindi NewsBihar Newsfortuner and duster car driver fight over pass one stabbed to dead on road
बिहार में पास देने को लेकर फॉर्च्यूनर और डस्टर कार चालक भिड़े, सड़क पर चाकू गोदकर मर्डर
संक्षेप:
ताया गया कि डस्टर गाड़ी सवार ने फॉर्च्यूनर सवार व्यक्ति से पास मांगा था। इसी बात पर हुआ था झगड़ा। देखते ही देखते यह झगड़ा इतना बढ़ा कि चाकूबाजी शुरू हो गई। इस चाकूबाजी में एक शख्स की मौत हो गई।
Dec 25, 2025 11:08 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, हाजीपुर
बिहार में पास मांगने को लेकर सड़क पर मर्डर हो गया। हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के मलमल्ला चौड़ पर बुधवार की रात करीब 10:50 बजे गाड़ी पासिंग के दौरान हुई चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई। जबकि एक युवक घायल हो गया। मृतक युवक पातेपुर थाना क्षेत्र के बलडीहा गांव निवासी स्वर्गीय रामकिशन राय के 25 वर्ष से पुत्र चंद्रशेखर कुमार था। बताया गया कि डस्टर गाड़ी सवार ने फॉर्च्यूनर सवार व्यक्ति से पास मांगा था। इसी बात पर हुआ था झगड़ा। देखते ही देखते यह झगड़ा इतना बढ़ा कि चाकूबाजी शुरू हो गई। इस चाकूबाजी में एक शख्स की मौत हो गई।
