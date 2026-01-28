Hindustan Hindi News
पटना के बिहटा में पूर्व वार्ड पार्षद के बेटे की गोली मारकर हत्या, कुएं में मिली लाश

संक्षेप:

Jan 28, 2026 06:31 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना
बिहटा में अपराधियों ने पूर्व वार्ड पार्षद के पुत्र राकेश कुमार (33) की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना आईआईटी थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव की है। मंगलवार की सुबह राकेश कुमार का शव कुएं से बरामद हुआ। युवक के पीठ में गोली लगी थी। हत्या का कारण स्पष्ट नहीं है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

इसके फॉरेंसिक और डॉग स्क्वॉयड की टीम घटनास्थल पर पहुंच नमूने इकट्ठा कर ले गए। राकेश कुमार दरियापुर निवासी सर्वा उर्फ सखा पासवान का पुत्र था। राकेश की मां पूर्व में वार्ड पार्षद थी। उसकी मौत की खबर खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

मृतक के बड़े भाई बालकृष्ण उर्फ छोटे पासवान ने बताया कि सोमवार की शाम पांच बजे के करीब से घर से नाश्ता कर राकेश सड़क पर जाने की बात कहकर निकला था। लेकिन देर रात तक वह घर वापस नहीं लौटा। इसके बाद उसकी काफी खोजबीन की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मंगलवार की सुबह में गांव के लोगों से सूचना मिली बधार स्थित कुएं में राकेश का शव पड़ा है।

थानाध्यक्ष रौशन कुमार राज ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक के घर और आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। इस संबंध में परिजन की लिखित शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
