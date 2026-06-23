हाजीपुर की पूर्व महिला दारोगा को 3 साल की जेल, 10 हजार की घूस लेते रंगे हाथ फंसी थीं पूनम कुमारी
Bihar Corruption News: हाजीपुर टाउन थाना की पूर्व दारोगा पूनम कुमारी को साल 2024 में 10 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ने के मामले में निगरानी अदालत ने 3 साल की जेल और 10 हजार का जुर्माना लगाया है।
Bihar Corruption News: बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर टाउन थाना की पूर्व सब-इंस्पेक्टर पूनम कुमारी को रिश्वतखोरी के एक गंभीर मामले में निगरानी की विशेष अदालत ने तीन साल की जेल की सजा सुनाई है। मंगलवार को मिली ताजा प्रशासनिक जानकारी के अनुसार, विशेष कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पूर्व महिला दारोगा को न सिर्फ जेल की सजा दी, बल्कि उन पर दस हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त समय जेल में काटना होगा। कोर्ट के इस कड़े रुख से रिश्वतखोर अधिकारियों और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।
10 हजार घूस लेते रंगे हाथ दबोची गई थीं दारोगा
इस मामले की शुरुआत साल 2024 में हुई थी, जब पूनम कुमारी हाजीपुर टाउन थाने में सब-इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थीं। बता दें कि पूनम कुमारी को निगरानी विभाग की टीम ने 14 नवंबर 2024 को उनके हाजीपुर स्थित आवास से 10 हजार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। उन पर एक बस सर्विस के मैनेजर की बस को छोड़ने के लिए डीटीओ (DTO) को अनुशंसा भेजने के बदले में रिश्वत मांगने का आरोप था। शिकायत मिलने पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट (एसवीयू) और निगरानी विभाग की टीम ने गुप्त रूप से जाल बिछाया था। निगरानी की टीम ने पूरी प्लानिंग के तहत छापेमारी करते हुए दारोगा पूनम कुमारी को पीड़ित से दस हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था। उस समय इस गिरफ्तारी ने बिहार पुलिस की छवि पर बड़ा दाग लगाया था और विजिलेंस की टीम ने उनके पास से घूस के रंगे हुए नोट बरामद किए थे।
निगरानी की विशेष अदालत ने सबूतों के आधार पर माना दोषी
गिरफ्तारी के बाद स्पेशल विजिलेंस यूनिट (SVU) ने इस मामले में गहनता से जांच की और साक्ष्यों के साथ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। निगरानी की विशेष अदालत में चले लंबे ट्रायल के दौरान गवाहों के बयान और निगरानी टीम द्वारा पेश किए गए कंक्रीट सबूतों के आधार पर पूर्व दारोगा पूनम कुमारी को पूरी तरह दोषी पाया गया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए साफ कहा कि जनता की सुरक्षा और न्याय की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों का ऐसा आचरण बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।
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