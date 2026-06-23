Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हाजीपुर की पूर्व महिला दारोगा को 3 साल की जेल, 10 हजार की घूस लेते रंगे हाथ फंसी थीं पूनम कुमारी

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, हाजीपुर
Follow us on Google News
share

Bihar Corruption News: हाजीपुर टाउन थाना की पूर्व दारोगा पूनम कुमारी को साल 2024 में 10 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ने के मामले में निगरानी अदालत ने 3 साल की जेल और 10 हजार का जुर्माना लगाया है।

हाजीपुर की पूर्व महिला दारोगा को 3 साल की जेल, 10 हजार की घूस लेते रंगे हाथ फंसी थीं पूनम कुमारी

Bihar Corruption News: बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर टाउन थाना की पूर्व सब-इंस्पेक्टर पूनम कुमारी को रिश्वतखोरी के एक गंभीर मामले में निगरानी की विशेष अदालत ने तीन साल की जेल की सजा सुनाई है। मंगलवार को मिली ताजा प्रशासनिक जानकारी के अनुसार, विशेष कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पूर्व महिला दारोगा को न सिर्फ जेल की सजा दी, बल्कि उन पर दस हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त समय जेल में काटना होगा। कोर्ट के इस कड़े रुख से रिश्वतखोर अधिकारियों और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

ये भी पढ़ें:बिहार राज्य खेल सम्मान 2026 के लिए आवेदन कल से शुरू, जानें आखिरी तारीख

10 हजार घूस लेते रंगे हाथ दबोची गई थीं दारोगा

इस मामले की शुरुआत साल 2024 में हुई थी, जब पूनम कुमारी हाजीपुर टाउन थाने में सब-इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थीं। बता दें कि पूनम कुमारी को निगरानी विभाग की टीम ने 14 नवंबर 2024 को उनके हाजीपुर स्थित आवास से 10 हजार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। उन पर एक बस सर्विस के मैनेजर की बस को छोड़ने के लिए डीटीओ (DTO) को अनुशंसा भेजने के बदले में रिश्वत मांगने का आरोप था। शिकायत मिलने पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट (एसवीयू) और निगरानी विभाग की टीम ने गुप्त रूप से जाल बिछाया था। निगरानी की टीम ने पूरी प्लानिंग के तहत छापेमारी करते हुए दारोगा पूनम कुमारी को पीड़ित से दस हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था। उस समय इस गिरफ्तारी ने बिहार पुलिस की छवि पर बड़ा दाग लगाया था और विजिलेंस की टीम ने उनके पास से घूस के रंगे हुए नोट बरामद किए थे।

निगरानी की विशेष अदालत ने सबूतों के आधार पर माना दोषी

गिरफ्तारी के बाद स्पेशल विजिलेंस यूनिट (SVU) ने इस मामले में गहनता से जांच की और साक्ष्यों के साथ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। निगरानी की विशेष अदालत में चले लंबे ट्रायल के दौरान गवाहों के बयान और निगरानी टीम द्वारा पेश किए गए कंक्रीट सबूतों के आधार पर पूर्व दारोगा पूनम कुमारी को पूरी तरह दोषी पाया गया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए साफ कहा कि जनता की सुरक्षा और न्याय की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों का ऐसा आचरण बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:बिहार पुलिस परीक्षा: पटना, गया और दानापुर से आज और कल दौड़ेंगी 13 स्पेशल ट्रेनें

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
Latest Hindi News Bihar News Hindi Film अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।