लालू-तेजस्वी की RJD में खेला शुरू, पूर्व विधायक रियाजुल हक नीतीश की JDU में शामिल

लालू-तेजस्वी की RJD में खेला शुरू, पूर्व विधायक रियाजुल हक नीतीश की JDU में शामिल

संक्षेप:

गोपालगंज से आरजेडी के विधायक रह चुके रियाजुल हक ने बुधवार को दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का दामन थाम लिया। इस लालू एवं तेजस्वी की आरजेडी के लिए झटका माना जा रहा है।

Feb 04, 2026 09:46 pm ISTवार्ता पटना
लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में खेला शुरू हो गया है। गोपालगंज से आरजेडी के पूर्व विधायक रियाजुल हक उर्फ राजू ने बुधवार को अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) का दामन थाम लिया। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की मौजूदगी में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई।

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद से जेडीयू समेत अन्य सहयोगी दलों के नेता लगातार आरजेडी में टूट के दावे भी किए जा रहे हैं। इस बीच पूर्व विधायक रियाजुल हक के जेडीयू में जाने से लालू-तेजस्वी की पार्टी को झटका माना जा रहा है।

जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने बुधवार को पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में रियाजुल हक और उनके साथियों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई और उनका स्वागत-अभिनंदन किया।

इस दौरान कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू परिवार का निरंतर विस्तार हो रहा है। रियाजुल हक एक मजबूत राजनीतिक जनाधार वाले, कर्मठ नेता हैं। उनका जदयू परिवार में शामिल होने से पार्टी और अधिक सशक्त होगी।

उन्होंने सीएम नीतीश को अल्पसंख्यक समुदाय का सच्चा हितैषी बताया। साथ ही कहा कि विपक्षी दलों ने अब तक अल्पसंख्यक समाज को केवल भ्रमित करने का कार्य किया है, जबकि नीतीश सरकार ने उनके उत्थान एवं कल्याण के लिए अनेक ऐतिहासिक एवं ठोस कदम उठाए हैं।

रियाजुल हक के साथ हरेंद्र चौधरी, गोपालगंज नगर परिषद के सभापति मोहम्मद कासिम, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की प्रदेश उपाध्यक्ष रुकसाना परवीन, गोपालगंज नगर परिषद के उपसभापति मंसूर अंसारी, रहमत अली, पूर्व मुखिया योगेंद्र यादव सहित अनेक पंचायत प्रतिनिधि एवं अन्य लोगों ने भी जदयू की सदस्यता ली।

इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के मुख्यसचतेक संजय कुमार सिंह, विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय, एमएलसी खालिद अनवर, मुख्यालय प्रभारी अनिल कुमार एवं वासुदेव कुशवाहा सहित अन्य नेता मौजूद रहे।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
