जदयू नेता हत्याकांड में पूर्व RJD विधायक को बड़ी राहत, रणजीत यादव समेत तीन कोर्ट से बरी
गयाजी जिले के चर्चित जदयू नेता सुमिरक यादव हत्याकांड में एमपी-एमएलए कोर्ट ने आरजेडी के पूर्व विधायक रणजीत यादव, उनके भाई समेत 3 लोगों को बरी कर दिया है।
बिहार के गयाजी जिले के नीमचक बथानी थाना क्षेत्र के चर्चित जनता दल यूनाइटेड (JDU) नेता सुमिरक यादव हत्याकांड में शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पूर्व विधायक रणजीत यादव को कोर्ट ने बरी कर दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3 सह एमपी/एमएलए कोर्ट के जज अजीत कुमार सिंह की अदालत ने रणजीत, उनके भाई विवेक यादव और उनके साले दीपू यादव को सबूतों के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया। इस फैसले के साथ सालों से लंबित इस मामले में तीन आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। इसी मामले में पूर्व विधायक कुंती देवी को गया कोर्ट पहले ही दोषी ठहराते हुए सजा सुना चुका है।
यह घटना 26 फरवरी 2013 की शाम करीब 6 बजे की है। मृतक सुमिरक यादव के भाई विजय यादव के बयान पर नीमचक बथानी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि घटना के दिन सुमिरक यादव अपनी पार्टी के प्रखंड कार्यालय से सुनील यादव के साथ घर लौट रहे थे। इसी दौरान उन पर हमला कर दिया गया। चुनावी रंजिश में जदयू नेता की हत्या का आरोप लगाया गया था।
प्राथमिकी के अनुसार कुंती देवी पर आरोप लगा कि उन्होंने चुनाव में हार का जिम्मेदार ठहराते हुए सुमिरक यादव की हत्या करने को कहा। इसके बाद कथित तौर पर लाठी और लोहे की रॉड से हमला किया गया जिसमें जदयू नेता की मौत हो गई। इस घटना में सुनील यादव गंभीर रूप से घायल हुए थे।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। वहीं बचाव पक्ष की ओर से डॉ. मनोज कुमार चौधरी ने गवाही दी। अभियोजन की ओर से एपीपी बनवारी प्रसाद और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार ने अदालत में अपना पक्ष रखा जिसके बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।