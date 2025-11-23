राजद के पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी को जान से मारने की धमकी, FIR दर्ज; बदमाश करते हैं रेकी

संक्षेप: बीते 19 नवंबर को कार्यकर्ता बैठक को लेकर एक वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किया गया था, जिसपर कुछ लोगों ने अभद्र टिप्पणी के साथ एनकाउंटर करा देने की धमकी दी है।

Ex Minister Life Threat: लालू, तेजस्वी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल( राजद) के विधायक रहे पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया है कि धमकी सोशल मीडिया पर दी गई है, जिसमें एनकाउंटर कराने की बात कही गई है। बीजेपी से अलग होकर जब नीतीश कुमार ने राजद के साथ मिलकर 2022 में सरकार बनाई तो इसराइल मंसूरी आईटी मंत्री बनाए गए थे।

14 नवम्बर को हुआ था हमला पूर्व मंत्री ने पुलिस को बताया है कि वह बीते 14 नवंबर को मतगणना स्थल से काउंटिंग के बाद लौट रहे थे। इस क्रम में अहियापुर दादर पुल के पास गाड़ी पर अचानक हमला व पथराव किया गया। रुकने पर स्थिति और अधिक बिगड़ने की आशंका को देखते हुए कोई विवाद किए बगैर वहां से निकल जाना ही उचित समझा। इसके बाद बीते 19 नवंबर को कार्यकर्ता बैठक को लेकर एक वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किया गया था, जिसपर कुछ लोगों ने अभद्र टिप्पणी के साथ एनकाउंटर करा देने की धमकी दी है। यह टिप्पणी ना केवल कानूनन अपराध है बल्कि व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता उत्पन्न करती है।

रेकी करते हैं बदमाश पूर्व मंत्री ने पुलिस को बताया है कि राजनैतिक कार्यक्रमों व क्षेत्र भ्रमण में रहता हूं। ऐसे में इस तरह की धमकी से बड़ा खतरा बन गया है। कुछ दिनों से अनुभव हो रहा है कि कुछ लोग मेरी रेकी कर रहे हैं। कार्यक्रम में रहूं या क्षेत्र भ्रमण पर सभी जगहों पर कुछ अनजान लोगों की संदिग्ध गतिविधि महसूस होती है।