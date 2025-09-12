Former PFI Bihar chief Alam Nadvi arrested had fled Oman after Patna terror camp raid PFI का पूर्व बिहार चीफ आलम नदवी गिरफ्तार, पटना टेरर कैंप रेड के बाद भाग गया था ओमान, Bihar Hindi News - Hindustan
PFI का पूर्व बिहार चीफ आलम नदवी गिरफ्तार, पटना टेरर कैंप रेड के बाद भाग गया था ओमान

महबूब आलम नदवी मूलरूप से कटिहार जिले का रहने वाला है। पटना के फुलवारी शरीफ में आतंकी ट्रेनिंग कैंप का खुलासा होने के बाद वह आईएसआईएस के गढ़ ओमान भाग गया था। इसी साल वह भारत लौटा और किशनगंज में स्कूल टीचर बनकर रह रहा था।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, किशनगंजFri, 12 Sep 2025 11:54 AM
प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के पूर्व बिहार चीफ महबूब आलम नदवी को किशनगंज से गिरफ्तार कर लिया गया। पटना के फुलवारी शरीफ स्थित आतंकी ट्रेनिंग कैंप में साल 2022 में एटीएस की हुई छापेमारी के बाद नदवी गिरफ्तारी से बचने के लिए ओमान भाग गया था। आतंकी संगठन आईएसआईएस, बोकोहराम के गढ़ में वह 2 साल तक रहा। मार्च 2025 में वहां से लौटकर उसने किशनगंज के हलीम चौक और मोहउद्दीनपुर में अपना नया ठिकाना बना लिया। केंद्रीय एजेंसी और बिहार पुलिस की संयुक्त छापेमारी में उसे हलीम चौक से गिरफ्तार कर लिया गया।

एनआईए ने गुरुवार को आलम नदवी के किशनगंज के मोहउद्दीनपुर स्थित ठिकाने पर बी छापेमारी की। यहां कई संदिग्ध दस्तावेज एजेंसी के हाथ लगने की सूचना है। नदवी मूलरुप से कटिहार के हसनगंज प्रखंड के रामपुर पंचायत वंशीटोला का रहने वाला है। बीते 6 महीने से वह किशनगंज में छिप कर रह रहा था। यहां वह प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था।

पीएम मोदी के पूर्णिया दौरे से पहले कार्रवाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्णिया में कार्यक्रम से करीब 100 घंटे पहले प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े महबूब आलम नदवी की गिरफ्तारी से केंद्रीय एजेंसी के कान खड़े हो गए हैं। एनआईए हर बिंदु को ध्यान में रखते हुए उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद आतंकी गतिविधियों से जुड़े अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

पीएफआई जैसे संगठन हो चुके हैं भारत में बैन

पटना में टेरर ट्रेनिंग कैंप के खुलासे के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश विरोधी गतिविधि उजागर होने के बाद यूएपीए कानून के तहत पीएफआइ (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) और उसके सहयोगी संगठनों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया था। केंद्र ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा था कि पीएफआई और इससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है।

जेहादी दस्ता तैयार करने के मिले थे सबूत

12 सितंबर 2022 को पटना के फुलवारी शरीफ में छापेमारी की गई थी। इस दौरान वहां से देश विरोधी गतिविधियों का खुलासा हुआ था। फुलवारी शरीफ में पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन द्वारा जेहादी दस्ता तैयार किए जाने से जुड़े अहम दस्तावेज सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगे थे।

साथ ही नेपाल एवं बांग्लादेश की सीमा के पास स्थित बिहार के सीमांचल क्षेत्र में इस संगठन की गहरी जड़ें जमा होने की बात भी सामने आई थी। इसमें पीएफआइ के सीमांचल में सक्रिय कुछ लोग नामजद हुए थे। पूरे मामले में 26 लोगों को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें गुरूवार को किशनगंज से गिरफ्तार कटिहार निवासी महबूब आलम नदवी का नाम भी शामिल था।

बिहार को 5 जोन में बांटा था पीएफआई ने

पीएफआई सीमांचल सहित पूरे बिहार को पांच जोन में बांटकर अपनी जमीन मजबूत कर रहा था। इसमें पटना के कैंप में छापेमारी के बाद नामजद हुए कटिहार के महबूब आलम नदवी सीमांचल ईस्ट यानि कटिहार सहित गंगा पार के कुछ जिलों में, तो मुंगेर निवासी सादिक आलम सीमांचल वेस्ट यानि किशनगंज, पूर्णिया, अररिया एवं मधेपुरा परिक्षेत्र में संगठन को धार देने में जुटा था।

नदवी के सीने में दफन हैं कई राज

पीएफआई के बिहार प्रमुख रह चुके 39 वर्षीय महबूब आलम नदवी के सीने में कई राज दफन हैं। उसे बाहर निकालने के लिए एनआईए की टीम उससे पूछताछ कर रही है। बीते दिनों कटिहार में उसके पैतृक घर सहित अन्य ठिकानों पर एनआईए ने नदवी की तलाश में छापेमारी की थी, लेकिन वह हाथ नहीं आया था। नदवी 2016-17 में पीएफआइ का बिहार प्रमुख रहा था। उस पर कट्टरपंथी गतिविधियों से जुड़े होने के आरोप हैं।