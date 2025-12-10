Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsBihar NewsFormer MP Vijay Krishna resigns Lalu Yadav RJD quits politics once defeated Nitish Kumar JDU in Barh Lok Sabha Elections
विजय कृष्ण ने लालू को छोड़ा; कभी नीतीश को हराया था; अब राजद से इस्तीफा, राजनीति को गुडबाय

विजय कृष्ण ने लालू को छोड़ा; कभी नीतीश को हराया था; अब राजद से इस्तीफा, राजनीति को गुडबाय

संक्षेप:

बिहार के पूर्व मंत्री और राजद नेता विजय कृष्ण ने पार्टी और राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है। 2004 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को बाढ़ सीट से हराने वाले विजय कृष्ण ने लालू यादव को इस्तीफा भेज दिया है।

Dec 10, 2025 03:01 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share

बिहार सरकार में कई दफा मंत्री रहे समाजवादी नेता और पूर्व सांसद विजय कृष्ण ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अध्यक्ष लालू यादव का साथ छोड़ दिया है। विजय कृष्ण ने 2004 के लोकसभा चुनाव में बाढ़ सीट से बिहार के मौजूदा सीएम और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) अध्यक्ष नीतीश कुमार को हराकर राजनीतिक तहलका मचा दिया था। 74 साल के विजय कृष्ण ने लालू यादव को इस्तीफा भेजकर राजद और राजनीति से अलग होने के अपने फैसले की जानकारी दी है। राजपूत बिरादरी से आने वाले विजय कृष्ण 2009 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर कुछ समय नीतीश की जेडीयू में भी गए थे, जिस मौके की तस्वीर ऊपर आप देख सकते हैं। लेकिन एक साल बाद ही वापस लालू की आरजेडी में लौट गए थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

साठ के दशक से राजनीति में सक्रिय विजय कृष्ण ने समाजवादी युवा सभा से राजनीतिक सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। 1977 में पहली बार जनता पार्टी के बिहार महासचिव बने। जनता दल के टिकट पर बाढ़ विधानसभा सीट से 1990 और 1995 में लगातार दो बार जीतकर विधायक बने। लालू के साथ-साथ राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री बने। 2004 में लालू यादव ने उनको बाढ़ से नीतीश के खिलाफ लोकसभा लड़ा दिया और वो जीत भी गए। 1999 के चुनाव में नीतीश ने उनको हराया था तो वो कोर्ट चले गए थे लेकिन वह चुनाव याचिका खारिज कर दी गई थी।

नीतीश के पुराने सहयोगी रहे विजय कृष्ण 2009 के लोकसभा चुनाव के समय जेडीयू में चले गए थे, लेकिन 2010 के विधानसभा चुनाव के समय राजद में वापस लौट आए। लेकिन, 2009 में एक मर्डर केस में अपने बेटे के साथ फंस गए, जिसमें कोर्ट ने 2013 में विजय समेत चार लोगों को उम्र कैद की सजा दी थी। हाईकोर्ट ने 2022 में उन्हें रिहा कर दिया, तब लगभग 10 साल जेल में रहने के बाद वो बाहर आए थे।

read moreये भी पढ़ें:
बागियों पर ‘तलवार’ चलाएंगे लालू-तेजस्वी, आरजेडी के दर्जनों नेताओं पर ऐक्शन तय
RJD का साथ भारी पड़ गया, कांग्रेस उम्मीदवारों ने हार का ठीकरा तेजस्वी पर फोड़ा
Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।