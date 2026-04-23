पूर्व सांसद सूरजभान को हत्या के मामले में बड़ी राहत, पुलिस जांच में आया था नाम; पूरा मामला जानिए
घटना के 30 साल बाद मामले में बुधवार को फैसला सुनाया गया। सुनवाई के दौरान पूर्व सांसद और उनके सहयोगी कोर्ट में मौजूद रहे।
Suraj Bhan Singh News: बिहार के बलिया के पूर्व सांसद और पशुपति कुमार पारस की पार्टी रालोजपा के नेता सूरजभान सिंह को हत्या के एक मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बेगूसराय के एमपी एमएलए कोर्ट ने सूरजभान समेत दो अभियुक्तों के बरी कर दिया है। एडीजे द्वितीय ने हत्या के एक मामले में साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया।
बेगूसराय के बलिया के पूर्व सांसद सूरज सिंह उर्फ सूरजभान सिंह और अजीत कुमार सिंह को कोर्ट ने रिहा कर दिया। घटना के 30 साल बाद मामले में बुधवार को फैसला सुनाया गया। सुनवाई के दौरान पूर्व सांसद और उनके सहयोगी कोर्ट में मौजूद रहे। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद मंसूर आलम ने पैरवी की। इस फैसले के साथ करीब तीन दशक पुराने इस मामले का पटाक्षेप हो गया है। न्यायाधीश ब्रजेश सिंह ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की। मुकदमे में सात गवाही हुई। किसी गवाह ने कांड में सूरजभान की संलिप्तता की पुष्टि नहीं की।
एपीपी राम प्रकाश यादव ने बताया कि 29 जुलाई 1996 को बीहट इब्राहिमपुर टोला निवासी टुनटुन सिंह ने अपने पुत्र रंजीत की गोली मारकर हत्या करने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इसमें दिलीप सिंह और अन्य के खिलाफ केस हुआ था। जांच के क्रम में पटना जिले के मोकामा के शंकरवा टोला निवासी स्व. रामनंदन सिंह के पुत्र सूरज सिंह उर्फ सूरजभान व बेगूसराय के बरौनी थाना क्षेत्र स्थित बीहट इब्राहिमपुर टोला निवासी स्व. महेन्द्र सिंह के पुत्र अजीत सिंह को आरोपित बनाया था।
अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाह पेश किए गए, जिनमें पानो देवी, रामेश्वर भगत, लुसिया देवी, नवल किशोर सिंह, फुलेना सिंह, गणेश सिंह और डॉ. प्रेमचंद कुमार शामिल थे। हालांकि, सुनवाई के दौरान अधिकांश गवाह अपने पूर्व बयान से मुकर गए और घटना का समर्थन नहीं किया।
हत्या का यह मामला 29 जुलाई 1996 का है। बरौनी थाना क्षेत्र के बीहट गांव निवासी रंजीत कुमार की ए इंजीनियर के डेरा पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में मृतक के पिता की ओर से बरौनी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। शुरुआती एफआईआर में सूरजभान सिंह का नाम शामिल नहीं था, लेकिन बाद में जांच के दौरान केस डायरी में उनका नाम जोड़ा गया। उनके खिलाफ चार्जशीट की गई और ट्रायल चला। लेकिन कोर्ट में आकर सभी गवाह होस्टाइल हो गए।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें