पूर्व सांसद सूरजभान को हत्या के मामले में बड़ी राहत, पुलिस जांच में आया था नाम; पूरा मामला जानिए

घटना के 30 साल बाद मामले में बुधवार को फैसला सुनाया गया। सुनवाई के दौरान पूर्व सांसद और उनके सहयोगी कोर्ट में मौजूद रहे।

Suraj Bhan Singh News: बिहार के बलिया के पूर्व सांसद और पशुपति कुमार पारस की पार्टी रालोजपा के नेता सूरजभान सिंह को हत्या के एक मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बेगूसराय के एमपी एमएलए कोर्ट ने सूरजभान समेत दो अभियुक्तों के बरी कर दिया है। एडीजे द्वितीय ने हत्या के एक मामले में साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया।

बेगूसराय के बलिया के पूर्व सांसद सूरज सिंह उर्फ सूरजभान सिंह और अजीत कुमार सिंह को कोर्ट ने रिहा कर दिया। घटना के 30 साल बाद मामले में बुधवार को फैसला सुनाया गया। सुनवाई के दौरान पूर्व सांसद और उनके सहयोगी कोर्ट में मौजूद रहे। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद मंसूर आलम ने पैरवी की। इस फैसले के साथ करीब तीन दशक पुराने इस मामले का पटाक्षेप हो गया है। न्यायाधीश ब्रजेश सिंह ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की। मुकदमे में सात गवाही हुई। किसी गवाह ने कांड में सूरजभान की संलिप्तता की पुष्टि नहीं की।

एपीपी राम प्रकाश यादव ने बताया कि 29 जुलाई 1996 को बीहट इब्राहिमपुर टोला निवासी टुनटुन सिंह ने अपने पुत्र रंजीत की गोली मारकर हत्या करने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इसमें दिलीप सिंह और अन्य के खिलाफ केस हुआ था। जांच के क्रम में पटना जिले के मोकामा के शंकरवा टोला निवासी स्व. रामनंदन सिंह के पुत्र सूरज सिंह उर्फ सूरजभान व बेगूसराय के बरौनी थाना क्षेत्र स्थित बीहट इब्राहिमपुर टोला निवासी स्व. महेन्द्र सिंह के पुत्र अजीत सिंह को आरोपित बनाया था।

अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाह पेश किए गए, जिनमें पानो देवी, रामेश्वर भगत, लुसिया देवी, नवल किशोर सिंह, फुलेना सिंह, गणेश सिंह और डॉ. प्रेमचंद कुमार शामिल थे। हालांकि, सुनवाई के दौरान अधिकांश गवाह अपने पूर्व बयान से मुकर गए और घटना का समर्थन नहीं किया।