अनंत सिंह और सम्राट चौधरी को वोट देने से अच्छा चुल्लू भर पानी में डूब मरना, बोले आरके सिंह

संक्षेप: आरके के सिंह ने लिखा, ‘इन लोगों को वोट करने से बेहतर होगा चुल्लू भर पानी में डूब मरना। अपराधी और भ्रष्ट नेता जनता का खून चूस रहे हैं। उन्हें भगा कर ही हम अपने बिहार को रौशन कर सकते हैं।’

बिहार में चुनाव को लेकर हलचल बढी हुई है। इस बीच भोजपुर से बीजेपी के पूर्व सांसद आरके सिंह ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी आपराधिक छवि वाले नेताओं को वोट ना दें। पूर्व सांसद राजकुमार सिंह ने कुछ दिग्गज नेताओं के नाम भी बतौर उदाहरण पेश किए हैं। खास बात यह भी है कि इसमें एनडीए के प्रत्याशी अनंत सिंह और सम्राट चौधरी का नाम भी है।

आरके सिंह ने फेसबुक पर लिखा, 'सभी बिहार वासियो को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाए। आप सभी सपरिवार स्वस्थ रहे सुखी रहे और खूब तरक्की करे ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। अपने राज्य तथा परिवार का भविष्य तय करने का समय आ गया है। आपका मत तय करेगा बिहार का और हमलोगों के बाल बच्चों का भविष्य।

यदि आप बिहार और अपने बच्चों का भविष्य उज्ज्वल देखना चाहते है तो मेरा निवेदन है की किसी भी अपराधिक पृष्ट्भूमि वाले अथवा भ्रष्ट व्यक्ति को वोट ना दे , भले ही वो आपके जाति का ही क्यों ना हो। यदि आपके सामने जितने प्रत्याशी है सभी भ्रष्ट या अपराधिक प्रक्रिति के है तो अपना वोट नोटा को दे दे। यदि आप अपराधिक पृष्ट्भूमि अथवा भ्रष्ट को चुनियेगा तो अपराध और भ्रष्टाचार का बिहार में बोलबाला रहेगा और बिहार का कभी विकास नहीं होगा।

कुछ ज्वलंत उदाहरण मैं आप के सामने रख रहा हूँ।

1. मोकामा से NDA प्रत्याशी अनंत सिंह हैं - इनपर हत्या , नरसंहार तथा अपहरण जैसे गंभीर आरोप रहे है। जब मैं 1985 में पटना का जिलाधिकारी था तो यह व्यक्ति अपने भाई दिलीप सिंह और विवेका सिंह के साथ अनुमंडल के सामने उपद्रव कर रहा था तो मै पटना से वहा पहुंच कर उनको पीट कर भगाया था।

मोकामा से RJD प्रत्याशी सूरजभान सिंह की पत्नी हैं - सूरजभान सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ सकते है अंतः अपने पत्नी के माध्यम से खड़े है। इनपर 2-3 राज्यों में ह्त्या इत्यदि के आरोप रहे है। जब मैं बिहार का गृह सचिव था तो यह बिहार क नं. 1 डॉन था तथा मैंने नालंदा के तत्कलिन आरक्षी अधीक्षक को किसी भी परिस्थिति में इनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया था ।

2. नवादा से NDA प्रत्याशी राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी हैं - राजबल्लभ यादव बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के लिये POCSO एक्ट के आरोपी है।और खुद चुनाव नहीं लड़ सकते है अंतः अपने पत्नी विभा देवीके माध्यम से चुनाव लड़ रहे है। सुनते है की लोगो ने गया के मंच पर प्रधानमंत्री जी को अँधेरे में रख कर उनसे राजबल्लभ यादव की पत्नी का माल्यापर्ण उनसे करा दिया।

3. रघुनाथपुर से RJD प्रत्याशी शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा हैं - शाहबुद्दीन एक दुर्दांत अपराधी थे जिनपर ह्त्या के कई आरोप थे।

4. तारापुर से NDA प्रत्याशी सम्राट चौधरी हैं - इनपर हत्या का आरोप और उम्र के सर्टिफिकेट फोर्जरी कर के बेल पर बाहर होने का आरोप एक पार्टी ने खुलेआम लगाया जिसका जवाब आज तक नहीं दे सके ।

5. जगदीशपुर (आरा) से NDA प्रत्याशी भगवन सिंह कुशवाहा हैं - ये इचरी में सात व्यक्तियों के नरसंहार के आरोपी रहे है।

6. सन्देश से NDA प्रत्याशी राधा चरण साह हैं- ये एक बालू माफिया हैं जो अभी हाल में ही जेल से छूटे है। ED की रेड के बाद 10 महीने जेल में रहे।

सन्देश (आरा) से RJD प्रत्याशी अरुण यादव के बेटे दीपु सिंह है - अरुण यादव POCSO एक्ट के आरोपी है। अंतः खुद चुनाव नहीं लड़ सकते है