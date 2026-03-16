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शराब पीकर पुलिस को धौंस दिखाया, पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह का भतीजा बक्सर में अरेस्ट

Mar 16, 2026 10:31 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, बक्सर
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पुलिस का आरोप है कि उन्होंने धौंस दिखाया। नशे की हालत में पुलिसकर्मियों से बदसलूकी के साथ बात की। वरीय अधिकारियों की दखल के बाद सुधीर की मेडिकल जांच कराई गई। इसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

शराब पीकर पुलिस को धौंस दिखाया, पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह का भतीजा बक्सर में अरेस्ट

महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भतीजे सुधीर सिंह को शराब के नशे में अरेस्ट कर लिया गया। आरोप यह भी है कि वो शराब के नशे में धुत होकर पुलिस पर रौंब जमा रहे थे। बिहार के बक्सर जिले में औद्योगिक थाना की पुलिस ने नशे की हालत में सुधीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। सुधीर के चचेरे भाई सारण की मांझी सीट से जदयू के विधायक हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सुधीर सिंह बीते शनिवार की शाम इनोवा से यूपी की तरफ से आ रहे थे। वीर कुंवर सिंह सेतु पर पुलिस वाहनों की जांच कर रही थी। इस बीच सुधीर सिंह की गाड़ी भी रोकी गई।

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पुलिस का आरोप है कि उन्होंने धौंस दिखाया। नशे की हालत में पुलिसकर्मियों से बदसलूकी के साथ बात की। वरीय अधिकारियों की दखल के बाद सुधीर की मेडिकल जांच कराई गई। इसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस कप्तान शुभम आर्य ने बताया कि शराब पीने और पुलिस से बदसलूकी के आरोप में एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। हालांकि देर शाम सुधीर को कोर्ट ने जमानत प्रदान कर दी।

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पलिया में 69 लीटर शराब बरामद, धंधेबाज फरार

इधर बक्सर के ही राजपुर थाना के पलिया गांव में छापेमारी कर पुलिस ने एक घर से करीब 69 लीटर शराब बरामद किया। पुलिस के मुताबिक गुप्त सूचना मिली थी कि पलिया गांव निवासी विजय राम शराब बेचता है और उसके घर में काफी मात्रा में शराब छिपाकर रखी हुई है। बीते शनिवार की रात राजपुर थाना की पुलिस ने विजय के घर पर छापेमारी की। इस दौरान घर के विभिन्न हिस्सों से करीब 69 लीटर शराब बरामद की गई। हालांकि विजय राम नहीं पकड़ा जा सका। वह पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गया था। ऐसे में पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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