Former MP Kali Prasad Pandey passes away who was Bahubali Guru

पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडे का निधन, बाहुबलियों के गुरु थे; कांग्रेस की लहर में जीता था निर्दलीय चुनाव

गोपालगंज के पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडे का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। रॉबिनहुड छवि वाले काली पांडे को बिहार के बाहुबलियों का गुरु माना जाता था। वे कुछ दिनों से दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थे।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, गोपालगंजSat, 23 Aug 2025 08:27 AM
बिहार के गोपालगंज से पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडे का निधन हो गया। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्होंने शुक्रवार देर शाम अंतिम सांस ली। काली प्रसाद लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। बीते डेढ़ महीने से उनका इलाज चल रहा था। उनकी उम्र 79 साल थी। काली प्रसाद पांडे की छवि रॉबिनहुड वाली रही। उन्हें बिहार में बाहुबलियों का गुरु भी कहा जाता था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब देश भर में कांग्रेस की लहर थी, तब काली पांडे ने 1984 में गोपालगंज से निर्दलीय लोकसभा चुनाव जीता था।

काली प्रसाद पांडेय गोपालगंज जिले के रमजीता भोज छापर गांव निवासी थे। उनका जन्म 28 अक्टूबर 1946 को हुआ था। वे अपने पीछे पत्नी, 3 बेटे और 2 बेटियों का भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। राजनीतिक जीवन में काली पांडेय ने सक्रिय भूमिका निभाई। 1980 से 1984 तक वे गोपालगंज विधानसभा के विधायक रहे। इसके बाद 1984 से 1989 तक उन्होंने लोकसभा में गोपालगंज का प्रतिनिधित्व किया। वे लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे और कई बार विधानसभा चुनाव भी लड़े। इसके अलावा वे दिवंगत रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) में भी विभिन्न पदों पर रहे।

बाहुबलियों के गुरु माने जाते थे काली पांडे

बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का भूमिका अहम है। वर्तमान में ऐसे कई नेता हैं जिनकी छवि रॉबिनहुड की है। गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी बाहुबलियों का गुरु काली पांडेय को माना जाता था। 80 के दशक में इनका उत्तर बिहार में खासा दबदबा था। कहा जाता है कि कई नेता और बाहुबली इनका पैर छूकर आशीर्वाद लेते थे। काली प्रसाद पांडेय पर हत्या जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हुए। हालांकि, कभी उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं हो पाए।

काली पांडे ने बतौर निर्दलीय अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। इसके बाद वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। बीच में लालू यादव की आरजेडी के टिकट पर भी उन्होंने चुनाव लड़ा। बाद में रामविलास पासवान के कहने पर वे लोजपा में चले गए। लोजपा में वे कई पदों पर रहे। फिर दोबारा कांग्रेस में आ गए।

