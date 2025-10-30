पूर्व सांसद बृजभूषण के हेलीकॉप्टर की धान के खेत में लैंडिंग, बाल-बाल बचे भाजपा नेता
संक्षेप: Bihar Assembly Elections: जदयू प्रत्याशी राधाचरण साह के समर्थन में पड़ाव मैडम में चुनावी सभा को संबोधित करने बृजभूषण आए थे। हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरा और आधा किलोमीटर दूर जाने के बाद ही आपात लैंडिंग कराना पड़ा।
Bihar Assembly Elections: बिहार के आरा में विधानसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट मांगने आए यूपी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह की जान बाल बाल बची। खराब मौसम के कारण उनके हेलीकॉप्टर की धान के खेत में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गयी। हादसे में किसी नुकसान की सूचना अभी तक नहीं मिली है। संदेश विधानसभा क्षेत्र में वे चुनाव प्रचार करने आए थे।
बारिश के कारण यह हादसा पेश आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार संदेश विधानसभा के उदवंत नगर में छोटा सासाराम में वे जनसभा को संबोधित करने हेलीकॉप्टर से आए थे। सभा के बाद पायलट ने टेक ऑफ किया। लेकिन बारिश के कारण थोड़ी देर में ही सामने दिखना बंद हो गया। कुछ भी नहीं दिखने के कारण पायलट ने आपात लैंडिंग का फैसला लिया। आनन-फानन में धान के खेत में ही कॉप्टर को उतार दिया।
खेत में लैंडिंग होता देख गांव के लोग घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े। देखते देखते वहां भीड़ लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और हेलीकॉप्टर को सुरक्षा घेरे में ले लिया। पुलिस वहां कैंप कर रही है। किसी नुकसान की अभी तक कोई सूचना नहीं है।
जानकारी के मुताबिक जदयू प्रत्याशी राधाचरण साह के समर्थन में पड़ाव मैडम में चुनावी सभा को संबोधित करने बृजभूषण आए थे। मंच पर पूर्व बाहुबली विधायक सुनील पांडेय और बिस्कोमान अध्यक्ष विशाल सिंह भी थे। सभा के बाद हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरा और आधा किलोमीटर दूर जाने के बाद ही आपात लैंडिंग करीब 4.20 बजे हुई।