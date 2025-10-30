Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsFormer MP Brijbhushan helicopter lands in paddy field BJP leader narrowly escapes Bihar Assembly Elections
पूर्व सांसद बृजभूषण के हेलीकॉप्टर की धान के खेत में लैंडिंग, बाल-बाल बचे भाजपा नेता

पूर्व सांसद बृजभूषण के हेलीकॉप्टर की धान के खेत में लैंडिंग, बाल-बाल बचे भाजपा नेता

संक्षेप: Bihar Assembly Elections: जदयू प्रत्याशी राधाचरण साह के समर्थन में पड़ाव मैडम में चुनावी सभा को संबोधित करने बृजभूषण आए थे। हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरा और आधा किलोमीटर दूर जाने के बाद ही आपात लैंडिंग कराना पड़ा।

Thu, 30 Oct 2025 05:09 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bihar Assembly Elections: बिहार के आरा में विधानसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट मांगने आए यूपी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह की जान बाल बाल बची। खराब मौसम के कारण उनके हेलीकॉप्टर की धान के खेत में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गयी। हादसे में किसी नुकसान की सूचना अभी तक नहीं मिली है। संदेश विधानसभा क्षेत्र में वे चुनाव प्रचार करने आए थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बारिश के कारण यह हादसा पेश आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार संदेश विधानसभा के उदवंत नगर में छोटा सासाराम में वे जनसभा को संबोधित करने हेलीकॉप्टर से आए थे। सभा के बाद पायलट ने टेक ऑफ किया। लेकिन बारिश के कारण थोड़ी देर में ही सामने दिखना बंद हो गया। कुछ भी नहीं दिखने के कारण पायलट ने आपात लैंडिंग का फैसला लिया। आनन-फानन में धान के खेत में ही कॉप्टर को उतार दिया।

खेत में लैंडिंग होता देख गांव के लोग घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े। देखते देखते वहां भीड़ लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और हेलीकॉप्टर को सुरक्षा घेरे में ले लिया। पुलिस वहां कैंप कर रही है। किसी नुकसान की अभी तक कोई सूचना नहीं है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

जानकारी के मुताबिक जदयू प्रत्याशी राधाचरण साह के समर्थन में पड़ाव मैडम में चुनावी सभा को संबोधित करने बृजभूषण आए थे। मंच पर पूर्व बाहुबली विधायक सुनील पांडेय और बिस्कोमान अध्यक्ष विशाल सिंह भी थे। सभा के बाद हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरा और आधा किलोमीटर दूर जाने के बाद ही आपात लैंडिंग करीब 4.20 बजे हुई।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।