Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पूर्व विधायक सोम प्रकाश सिंह को 'सुप्रीम' झटका, पेंशन बंद; बिहार विधानसभा की सदस्यता भी रद्द

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटना
share

वर्ष 2010 में सोम प्रकाश सिंह ओबरा विधानसभा से निर्दलीय चुनाव जीते थे। उनके खिलाफ प्रमोद सिंह चन्द्रवंशी ने आरोप लगाया था कि सोम प्रकाश दारोगा पद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़े। लेकिन, उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था।

पूर्व विधायक सोम प्रकाश सिंह को 'सुप्रीम' झटका, पेंशन बंद; बिहार विधानसभा की सदस्यता भी रद्द

देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से पूर्व विधायक सोमप्रकाश सिंह को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले के बाद पूर्व विधायक का पेंशन भी बंद हो गया है। सोमप्रकाश सिंह को पूर्व विधायक के रूप में मिलने वाली सारी सुविधाएं खत्म कर दी गई हैं। सर्वोच्च नायायालय के आदेश के बाद विधानसभा ने 15 वीं विधानसभा सदस्यों की सूची से भी उनका नाम हटा दिया है। न्यायालय ने 15 वीं विधानसभा में ओबरा से उनके निर्वाचन को ही रद्द कर दिया है।

वर्ष 2010 में सोम प्रकाश सिंह ओबरा विधानसभा से निर्दलीय चुनाव जीते थे। उनके खिलाफ प्रमोद सिंह चन्द्रवंशी ने आरोप लगाया था कि सोम प्रकाश दारोगा पद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़े। लेकिन, उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था। ऐसे में उनका निर्वाचन अवैध है। इसी आधार पर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब कोर्ट ने उनका निर्वाचन रद्द कर दिया है। इस फैसले के खिलाफ सोमप्रकाश सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। वहां से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लग गई। इसके बाद सोमप्रकाश को पूर्व विधायक की सुविधा मिलती रही। पर, सुनवाई चलती रही।

ये भी पढ़ें:बिहार के हर पंचायत में मोक्षधाम, सम्राट चौधरी सरकार का ऐलान

पिछले दिनों 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सोमप्रकाश की अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद विधानसभा ने इसी आधार पर 15 वीं विधानसभा के सदस्यों की सूची से उनका नाम हटा दिया। इसके बाद वे न तो वहां के विधायक माने जाएंगे न पूर्व विधायक जैसी उन्हें ऐसी कोई सुविधा मिलेगी। बता दें कि सोमप्रकाश सिंह पूर्व में ओबरा थाने के थानाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्ष 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी थी। इस चुनाव में उन्होंने एनडीए के प्रत्याशी प्रमोद सिंह चंद्रवंशी को बेहद कम वोटों से हराया था। जिसके बाद प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने सोमप्रकाश सिंह के निर्वाचन को अदालत में चुनौती दी थी। इधर

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Bihar News In Hindi Bihar Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।