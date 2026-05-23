पूर्व विधायक सोम प्रकाश सिंह को 'सुप्रीम' झटका, पेंशन बंद; बिहार विधानसभा की सदस्यता भी रद्द
वर्ष 2010 में सोम प्रकाश सिंह ओबरा विधानसभा से निर्दलीय चुनाव जीते थे। उनके खिलाफ प्रमोद सिंह चन्द्रवंशी ने आरोप लगाया था कि सोम प्रकाश दारोगा पद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़े। लेकिन, उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था।
देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से पूर्व विधायक सोमप्रकाश सिंह को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले के बाद पूर्व विधायक का पेंशन भी बंद हो गया है। सोमप्रकाश सिंह को पूर्व विधायक के रूप में मिलने वाली सारी सुविधाएं खत्म कर दी गई हैं। सर्वोच्च नायायालय के आदेश के बाद विधानसभा ने 15 वीं विधानसभा सदस्यों की सूची से भी उनका नाम हटा दिया है। न्यायालय ने 15 वीं विधानसभा में ओबरा से उनके निर्वाचन को ही रद्द कर दिया है।
वर्ष 2010 में सोम प्रकाश सिंह ओबरा विधानसभा से निर्दलीय चुनाव जीते थे। उनके खिलाफ प्रमोद सिंह चन्द्रवंशी ने आरोप लगाया था कि सोम प्रकाश दारोगा पद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़े। लेकिन, उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था। ऐसे में उनका निर्वाचन अवैध है। इसी आधार पर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब कोर्ट ने उनका निर्वाचन रद्द कर दिया है। इस फैसले के खिलाफ सोमप्रकाश सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। वहां से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लग गई। इसके बाद सोमप्रकाश को पूर्व विधायक की सुविधा मिलती रही। पर, सुनवाई चलती रही।
पिछले दिनों 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सोमप्रकाश की अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद विधानसभा ने इसी आधार पर 15 वीं विधानसभा के सदस्यों की सूची से उनका नाम हटा दिया। इसके बाद वे न तो वहां के विधायक माने जाएंगे न पूर्व विधायक जैसी उन्हें ऐसी कोई सुविधा मिलेगी। बता दें कि सोमप्रकाश सिंह पूर्व में ओबरा थाने के थानाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्ष 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी थी। इस चुनाव में उन्होंने एनडीए के प्रत्याशी प्रमोद सिंह चंद्रवंशी को बेहद कम वोटों से हराया था। जिसके बाद प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने सोमप्रकाश सिंह के निर्वाचन को अदालत में चुनौती दी थी। इधर
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