former mla Hari Bhushan Thakur Bachol reacts on CM nitish kumar controversy
पहचान छिपाकर कोई दूसरा नियुक्ति पत्र ले लेता है, नीतीश कुमार ने ठीक किया; बुर्का विवाद पर भाजपा नेता

संक्षेप:

महिला का नकाब हटाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसने एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। यह घटना मुख्यमंत्री सचिवालय में हुई, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दे रहे थे।

Dec 19, 2025 12:50 pm ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय जनता पार्टी के नेता हरि भूषण ठाकुर बचौल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन किया है। हिजाब विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि 'नीतीश जी ने सही काम किया है।' साथ ही उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर पहचान छिपाए जाने के खिलाफ कानून बनना चाहिए। सोमवार को आयुष डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान सीएम कुमार का एक महिला का हिजाब हटाने का वीडियो वायरल हुआ था। इसे लेकर काफी विवाद हुआ था।

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में पूर्व विधायक बचौल ने कहा, 'सार्वजनिक जगह पर और आप डॉक्टर की नौकरी लेने जा रहे हैं। आज हाय तौबा मचाने वाले पहचान छिपाकर कोई दूसरा व्यक्ति नियुक्ति पत्र ले लेता है। निश्चित रूप से कानून बनना चाहिए। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आप पहचान छिपाकर या चेहरा ढंककर नहीं जाएंगे। माननीय नीतीश जी ने सही काम किया है और इसपर कानून बनना चाहिए। जिहादी मानसिकता के लोग उन्हें धमकी दे रहे हैं। ऐसे लोगों को भारत में नहीं चलेगा। विदेश में बैठकर जो धमकी दे रहे हैं...।'

इससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कुमार के इस बर्ताव का बचाव किया था। सिंह ने कहा कि यह महिला पर निर्भर है कि वह सरकारी नौकरी को ठुकरा दे या 'जहन्नुम में जाए।' सिंह ने नीतीश कुमार का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने 'कुछ भी गलत नहीं किया' है। केंद्रीय मंत्री ने तर्क दिया, 'अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने जा रहा है, तो क्या उसे अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहिए? क्या यह कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार ने अभिभावक की भूमिका निभाई।'

उन्होंने कहा, 'अगर आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, तो क्या आप अपना चेहरा नहीं दिखाते? जब आप हवाई अड्डा जाते हैं, तो क्या अपना चेहरा नहीं दिखाते? लोग पाकिस्तान और इंग्लिशस्तान की बातें करते हैं, लेकिन यह भारत है। भारत में कानून का राज है।' सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने सही किया।

महिला द्वारा इस घटना के बाद नौकरी स्वीकार करने से इनकार किए जाने की खबरों पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'वो इनकार करे, या जहन्नुम में जाए। ये उसकी मर्जी है।'

विवाद

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Nitish Kumar Cm Nitish Kumar
