पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और पति को 7 साल की जेल, घर से मिली थीं 50 गोलियां; बेटा जदयू विधायक
चर्चित बालिका गृह कांड के सामने आने के बाद सीबीआई ने बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के आवास पर छापेमारी के दौरान 50 गोलियां बरामद की थीं। इस केस में बेगूसराय कोर्ट ने मंजू और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में 7 साल जेल की सजा हुई है। बेगूसराय के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को पूर्व समाज कल्याण मंत्री एवं उनके पति को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। मुजफ्फरपुर के चर्चित बालिका गृह कांड का खुलासा होने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने मंजू वर्मा के चेरिया बरियारपुर स्थित आवास पर छापेमारी की थी, जहां से अलग-अलग बंदूकों की 50 गोलियां बरामद हुई थीं। मंजू वर्मा के बेटे अभिषेक आनंद अभी चेरिया बरियारपुर से जनता दल यूनाइटेड (JDU) के विधायक हैं।
मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को बेगूसराय कोर्ट ने आर्म्स एक्ट की एक अन्य धारा में भी 5 साल की जेल की सजा सुनाई है। हालांकि, दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। सिविल कोर्ट के एडीजे-दो और विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश बृजेश कुमार सिंह ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद उपलब्ध साक्ष्य और गवाही के आधार पर यह फैसला दिया। इसके पहले अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।
सजा सुनाते ही पुलिस ने दोनों को भेजा जेल
मंजू वर्मा और चंद्रशेखर के बचाव में वकील विजय महाराज ने अदालत में पक्ष रखा। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों दोषियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सहायक लोक अभियोजक राम प्रकाश यादव ने बताया कि दोनों पति पत्नी को अदालत ने आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 25 (1-ए) और धारा 26 के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने जेलर को पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के स्वास्थ्य का ध्यान रखने को कहा है। इस मामले में 7 गवाहों की गवाही कराई गई थी।
सीबीआई के छापे में मिले थे 50 कारतूस
मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के उदभेदन के बाद मंजू वर्मा ने आठ अगस्त, 2018 को समाज कल्याण मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सीबीआई ने 17 अगस्त 2018 को चेरिया बरियारपुर थाना के अर्जुन टोल स्थित उनके आवास पर छापे मारे थे, जिसमें 50 गोलियां बरामद हुई थीं।
सीबीआई ने कमरा संख्या दो में रखे एक बॉक्स से .323 बोर के 15, आठ एमएम बोर के 10 और 7.62 बोर के 19 कारतूस और थ्री नट थ्री बोर के 6 कारतूस बरामद किए थे। इस मामले में सीबीआई ने मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।