पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने जीता जमीन मुआवजे का केस, पटना डीएम का आदेश हाईकोर्ट से रद्द
पटना हाईकोर्ट ने पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें 50 साल पहले अधिग्रहित जमीन का मुआवजा पाने का हकदार माना है। अदालत ने पटना डीएम के आदेश को रद्द करते हुए जमाबंदी को बहाल करने का निर्देश दिया है।
पटना, विधि संवाददाता। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जमीन मुआवजे का केस हाईकोर्ट में जीत गई हैं। पटना हाईकोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें अधिग्रहित जमीन का मुआवजा पाने का हकदार माना है। जस्टिस खतीम रजा ने पटना डीएम का 12 अप्रैल 2023 का आदेश रद्द करते हुए मीरा कुमार के परिवार की जमाबंदी को बहाल करने का निर्देश दिया है। डीएम ने उनकी जमीन को गैरमजरुआ आम घोषित कर जमाबंदी को रद्द कर दिया था। जमीन का अधिग्रहण सरकार ने 50 साल पहले किया था, जिसका मुआवजा अब तक नहीं दिया गया।
यह मामला पटना के मैनपुरा में करीब 18 कट्ठा 10 धुर जमीन का है। इस जमीन को बिहार सरकार ने साल 1975-76 में नाला बनाने के लिए अधिग्रहित किया था। जमीन पर नाला का निर्माण होने के बावजूद उसकी मूल मालकिन इंद्राणी देवी और उनकी उत्तराधिकारी मीरा कुमार को सरकार ने मुआवजा नहीं दिया। बाद में पटना के जिलाधिकारी ने उस जमीन को गैर मजरुआ आम घोषित कर दिया और उसकी जमाबंदी को रद्द कर दिया।
सरकार ने नहीं पेश की अधिसूचना
इसके खिलाफ, मीरा कुमार की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। हाईकोर्ट ने बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धाराओं 3 और 4(ह) के तहत मीरा कुमार की अर्जी को सही माना। कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई से पहले संबंधित संपत्ति का कानूनन राज्य में निहित होना साबित करना जरूरी है। राज्य सरकार ऐसी अधिसूचना पेश नहीं कर सकी।
दशकों पुरानी जमाबंदी को ऐसे ही रद्द नहीं कर सकते- HC
अदालत ने यह भी पाया कि तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार जमीन की मूल बंदोबस्ती 1941 में हुई थी। जबकि धारा 4(ह) 1 जनवरी 1946 के बाद के हस्तांतरण या बंदोबस्ती पर लागू होती है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि दशकों पुरानी जमाबंदी और राजस्व प्रविष्टियों को संक्षिप्त प्रशासनिक कार्यवाही से रद्द नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जमीन अधिग्रहण किया गया, लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया। वैसे मामले में जमीन मालिक को 2013 के नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत बाजार दर पर मुआवजा पाने का अधिकार होगा।
मीरा कुमार के बारे में
मीरा कुमार कांग्रेस की दिग्गज महिला दलित नेत्री हैं। वह 2009 से 2014 तक यूपीए के शासनकाल में लोकसभा की स्पीकर रहीं। मीरा कुमार मूलरूप से पटना की रहने वाली हैं। वह पांच बार लोकसभा की सांसद रहीं। दो बार बिहार के सासाराम सीट से चुनाव जीता। बिहार के सासाराम से दो बार लोकसभा की सांसद रहीं। यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में वह केंद्रीय मंत्री भी रहीं। मीरा कुमार देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की बेटी हैं। साल 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में वह विपक्ष की उम्मीदवार भी रह चुकी हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।