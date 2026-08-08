जदयू के पूर्व विधायक गोपाल मंडल राजद में जाएंगे, नीतीश ने टिकट काटा तो धरने पर बैठ गए थे

भागलपुर के गोपालपुर से जदयू के चार बार विधायक रहे गोपाल मंडल ने तेजस्वी यादव से मुलाकात कर राजद में जाने की बात कही है। गोपाल मंडल का पिछले बिहार चुनाव में नीतीश ने टिकट काट दिया था। टिकट कटने पर वह धरने पर भी बैठे, बाद में निर्दलीय लड़ गए। जदयू ने उन्हें निष्कासित कर दिया था।

जनता दल यूनाइटेड (JDU) से निष्कासित पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने कहा कि वह लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में जाएंगे। अपने बयानों की वजह से अक्सर चर्चा में रहने वाले गोपाल मंडल ने हाल ही में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अगले साल 2027 में वह राजद की सदस्यता लेंगे। यह बात उन्होंने तेजस्वी यादव को बता दी है। पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने उनका टिकट काट दिया था, इसके बाद गोपाल मंडल धरने पर बैठ गए थे।

गोपाल मंडल ने कहा कि वह दो दिन पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने उनके आवास पर गए थे। हालांकि, लालू से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव से उनकी लंबी बातचीत हुई। उन्होंने तेजस्वी को राजद में जाने की इच्छा जाहिर की और कहा कि 2027 में वह पार्टी जॉइन करेंगे।

गोपालपुर से लगातार चार बार विधायक रहे गोपाल मंडल गोपाल मंडल भागलपुर जिले की गोपालपुर विधानसभा सीट से लगातार चार बार विधायक रह चुके हैं। साल 2005 से 2020 तक हुए चार विधानसभा चुनावों में उन्होंने गोपालपुर सीट से जदयू के टिकट पर जीत दर्ज की। 2025 के विधानसभा चुनाव में जदयू ने उनका टिकट काट दिया और गोपालपुर से शैलेश मंडल उर्फ बुलो मंडल को प्रत्याशी बनाया।

चुनाव से पहले नीतीश के घर के बाहर धरने पर बैठे पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में गोपाल मंडल को टिकट कटने का अंदेशा पहले ही हो चुका था। अक्टूबर 2025 में जदयू के उम्मीदवारों की सूची आने से पहले ही वह पटना पहुंच गए थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री सह जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे। इस पर खूब सियासी हंगामा भी हुआ था।

टिकट कटा तो निर्दलीय चुनाव लड़े जदयू ने पिछले चुनाव में जब गोपाल मंडल का टिकट काट दिया, तो उन्होंने पार्टी से बगावत कर दी। वह गोपालपुर सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। हालांकि, वह महज 12686 वोट ही बटोर पाए। गोपालपुर सीट से जदयू उम्मीदवार बुलो मंडल ने 58 हजार वोटों के अंतर से बड़ी जीत दर्ज की।

जदयू ने निष्कासित किया पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने पर जदयू ने गोपाल मंडल को निष्कासित कर दिया था। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप लगाया गया। इसके बाद से गोपाल मंडल जदयू से बाहर चल रहे हैं।

जदयू में वापसी की उम्मीद नहीं हाल ही में जब उनसे जदयू में वापसी का सवाल किया गया तो गोपाल मंडल ने कहा कि उन्होंने एक बार नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। पूर्व विधायक ने जदयू के दो वरिष्ठ नेताओं का नाम लेते हुए दावा किया कि अब पार्टी में उनकी ही चलती है और उन्हें वह पसंद नहीं हैं।

गोपाल मंडल का विवादों से नाता गोपाल मंडल का नाम बिहार के गिने चुने बड़बोले नेताओं में शुमार है। जदयू के विधायक रहते हुए वह अपने कई बयानों को लेकर विवादों में रहे। कभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन पर अपमानजनक टिप्पणी करते नजर आए, तो कभी पत्रकारों के साथ गाली-गलौज का वीडियो वायरल हुआ।

गोपाल मंडल अपनी पार्टी के सांसद और विधायकों को भी भला-बुरा कहने से नहीं चूकते। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी भागलपुर से जदयू सांसद अजय मंडल के साथ गोपाल मंडल का विवाद हुआ था। उन्होंने सांसद पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे।