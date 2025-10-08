Former IPS officer Shivdeep Lande will contest independent from Araria or Jamalpur Hind Sena party formed पूर्व IPS शिवदीप लांडे का अररिया या जमालपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान, 'हिंद सेना' पार्टी बनाई है, Bihar Hindi News - Hindustan
हाल ही में हिंद सेना पार्टी का गठन करने वाले पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने अररिया या जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अररिया में लांडे एसपी और जमालपुर में एएसपी रह चुके हैं। 2024 में लांडे ने पुलिस सेवा से इस्तीपा दे दिया था।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाWed, 8 Oct 2025 10:55 PM
पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप वामनराव लांडे अररिया या जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बुधवार को खुद उन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से इसकी घोषणा की। लांडे अररिया में एसपी और जमालपुर में एएसपी के पद पर तैनात रहे हैं। बिहार कैडर 2006 बैच के आईपीएस रहे शिवदीप लांडे ने सितंबर 2024 में सेवा से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अप्रैल 2025 में ‘हिंद सेना’ नामक राजनीतिक पार्टी बनाई। शिवदीप लांडे सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय हैं।

पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे का नाम बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और पुलिसिंग के सख्त रवैये के लिए जाना जाता है। पटना, अररिया और पूर्णिया जैसे संवेदनशील इलाकों में उन्होंने अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कई सफल अभियान चलाए। पटना से अररिया ट्रांसफर के दौरान लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर उनका समर्थन किया था। शिवदीप सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं। उनके इंस्टाग्राम 2.1 लाख, ट्विटर 4358 और फेसबुक पर 8.1 लाख फॉलोअर्स हैं।

हाल ही में शिवदीप लांडे ने 'हिंद सेना' के नाम से नई पार्टी बनाई थी। इस मौके पर उन्होने कहा कि हमने जो राजनीतिक पार्टी का गठन किया उसका नाम हिंद सेना है। 'मैं बिहार में IPS रहा तो मेरे सेवा के कार्यकाल की शुरुआत जय हिंद से होती रही। इसलिए हिंद का प्रयोग पॉलिटिकल पार्टी में किया हूं।