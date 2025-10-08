पूर्व IPS शिवदीप लांडे का अररिया या जमालपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान, 'हिंद सेना' पार्टी बनाई है

हाल ही में हिंद सेना पार्टी का गठन करने वाले पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने अररिया या जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अररिया में लांडे एसपी और जमालपुर में एएसपी रह चुके हैं। 2024 में लांडे ने पुलिस सेवा से इस्तीपा दे दिया था।

पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप वामनराव लांडे अररिया या जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बुधवार को खुद उन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से इसकी घोषणा की। लांडे अररिया में एसपी और जमालपुर में एएसपी के पद पर तैनात रहे हैं। बिहार कैडर 2006 बैच के आईपीएस रहे शिवदीप लांडे ने सितंबर 2024 में सेवा से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अप्रैल 2025 में ‘हिंद सेना’ नामक राजनीतिक पार्टी बनाई। शिवदीप लांडे सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय हैं।

पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे का नाम बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और पुलिसिंग के सख्त रवैये के लिए जाना जाता है। पटना, अररिया और पूर्णिया जैसे संवेदनशील इलाकों में उन्होंने अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कई सफल अभियान चलाए। पटना से अररिया ट्रांसफर के दौरान लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर उनका समर्थन किया था। शिवदीप सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं। उनके इंस्टाग्राम 2.1 लाख, ट्विटर 4358 और फेसबुक पर 8.1 लाख फॉलोअर्स हैं।