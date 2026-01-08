Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsFormer DGP Alok Raj resign BSSC chairman RJD furious student leader raised questions
पूर्व डीजीपी आलोक राज पर किसका प्रेशर? BSSC से इस्तीफे पर RJD गर्म, छात्र नेता ने भी दागे सवाल

पूर्व डीजीपी आलोक राज पर किसका प्रेशर? BSSC से इस्तीफे पर RJD गर्म, छात्र नेता ने भी दागे सवाल

संक्षेप:

बिहार के पूर्व डीजीपी आलोक राज के महज 6 दिनों में BSSC के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने पर सवाल उठने लगे हैं। आरजेडी ने नीतीश सरकार से इस पर जवाब मांगा है। वहीं, छात्र नेता दिलीप कुमार ने दबाव में आकर इस्तीफा देने की बात कही है।

Jan 08, 2026 06:20 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

पूर्व डीजीपी आलोक राज के बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) के अध्यक्ष पद से इस्तीफे पर राजनीतिक पारा चरम पर है। लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने इसे असमान्य बताया है। वहीं, चर्चित छात्र नेता दिलीप कुमार ने किसी बड़े राजनेता के दबाव में आकर इस्तीफा देने का दावा किया है। उन्होंने बीएसएएसी में बड़े पैमाने पर धांधली-सेटिंग और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। बता दें कि आलोक राज को बीते 31 दिसंबर को ही आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया था और एक सप्ताह के भीतर ही 6 जनवरी को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। त्यागपत्र में उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने गुरुवार को जारी बयान में नीतीश सरकार से इस मसले पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि महज 6 दिनों में आलोक राज ने इस्तीफा दे दिया। बिहार में अभी कई विभागों में बहाली की प्रक्रिया चल रही है और इस बीच आलोक राज के इस्तीफे से सवाल खड़े होते हैं। उनके इस्तीफे का कारण भले ही व्यक्तिगत बताया हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो वे पदभार ही ग्रहण नहीं करते।

आरजेडी नेता ने कहा कि ऐसे पदों पर नियुक्ति कोई आनन-फानन में नहीं की जाती। नियुक्ति के पहले उच्चस्तरीय विमर्श जरूर हुआ होगा और अधिसूचना जारी करने के पहले उनकी सहमति भी ली गई होगी। स्पष्ट तौर पर यह व्यवस्था पर सवाल है। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए।

बड़े नेता के दबाव में इस्तीफा, आलोक राज की पुनः बहाली हो- दिलीप कुमार

बीपीएससी आंदोलन से चर्चा में आए छात्र नेता दिलीप कुमार ने भी बयान जारी कर आलोक राज के इस्तीफे पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आलोक राज स्वच्छ छवि के ईमानदार अफसर रहे हैं। नियुक्ति के महज 6 दिनों में उनका इस्तीफा आना कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बीएसएससी में बड़े पैमाने पर धांधली-सेटिंग की ओर इशारा करता है। आयोग पहले ही भ्रष्टाचार में संलिप्त है, कई परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ, धांधली-सेटिंग के आरोप लगते रहे।

ये भी पढ़ें:BSSC के चेयरमैन आलोक राज का इस्तीफा,पूर्व DGP ने ज्वाइनिंग के 5 दिन बाद छोड़ा पद

दिलीप कुमार के अनुसार, बीएसएससी में अभी 24 हजार से अधिक पदों पर परीक्षा होनी बाकी है, सीजीएल 4 का एग्जाम बाकी है। अन्य पदों पर भी वैकेंसी आने वाली है, ऐसे समय में चेयरमैन का इस्तीफा सवाल उठाता है। आयोग के कर्मी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। आलोक राज अपनी छवि के साथ समझौता नहीं कर पा रहे थे, संभावना है कि इसलिए उन्होंने पद छोड़ दिया।

उन्होंने पूरे मामले की जांच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसका पता लगाया जाए कि किस नेता के दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया, आयोग के कौन अधिकारी उन्हें काम नहीं करने दे रहे थे। दिलीप ने आलोक राज को दोबारा बीएसएससी का चेयरमैन बनाने की भी मांग की।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
BSSc Bihar DGP Bihar News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।