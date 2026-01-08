पूर्व डीजीपी आलोक राज पर किसका प्रेशर? BSSC से इस्तीफे पर RJD गर्म, छात्र नेता ने भी दागे सवाल

संक्षेप: बिहार के पूर्व डीजीपी आलोक राज के महज 6 दिनों में BSSC के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने पर सवाल उठने लगे हैं। आरजेडी ने नीतीश सरकार से इस पर जवाब मांगा है। वहीं, छात्र नेता दिलीप कुमार ने दबाव में आकर इस्तीफा देने की बात कही है।

पूर्व डीजीपी आलोक राज के बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) के अध्यक्ष पद से इस्तीफे पर राजनीतिक पारा चरम पर है। लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने इसे असमान्य बताया है। वहीं, चर्चित छात्र नेता दिलीप कुमार ने किसी बड़े राजनेता के दबाव में आकर इस्तीफा देने का दावा किया है। उन्होंने बीएसएएसी में बड़े पैमाने पर धांधली-सेटिंग और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। बता दें कि आलोक राज को बीते 31 दिसंबर को ही आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया था और एक सप्ताह के भीतर ही 6 जनवरी को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। त्यागपत्र में उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया है।

आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने गुरुवार को जारी बयान में नीतीश सरकार से इस मसले पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि महज 6 दिनों में आलोक राज ने इस्तीफा दे दिया। बिहार में अभी कई विभागों में बहाली की प्रक्रिया चल रही है और इस बीच आलोक राज के इस्तीफे से सवाल खड़े होते हैं। उनके इस्तीफे का कारण भले ही व्यक्तिगत बताया हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो वे पदभार ही ग्रहण नहीं करते।

आरजेडी नेता ने कहा कि ऐसे पदों पर नियुक्ति कोई आनन-फानन में नहीं की जाती। नियुक्ति के पहले उच्चस्तरीय विमर्श जरूर हुआ होगा और अधिसूचना जारी करने के पहले उनकी सहमति भी ली गई होगी। स्पष्ट तौर पर यह व्यवस्था पर सवाल है। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए।

बड़े नेता के दबाव में इस्तीफा, आलोक राज की पुनः बहाली हो- दिलीप कुमार बीपीएससी आंदोलन से चर्चा में आए छात्र नेता दिलीप कुमार ने भी बयान जारी कर आलोक राज के इस्तीफे पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आलोक राज स्वच्छ छवि के ईमानदार अफसर रहे हैं। नियुक्ति के महज 6 दिनों में उनका इस्तीफा आना कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बीएसएससी में बड़े पैमाने पर धांधली-सेटिंग की ओर इशारा करता है। आयोग पहले ही भ्रष्टाचार में संलिप्त है, कई परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ, धांधली-सेटिंग के आरोप लगते रहे।

दिलीप कुमार के अनुसार, बीएसएससी में अभी 24 हजार से अधिक पदों पर परीक्षा होनी बाकी है, सीजीएल 4 का एग्जाम बाकी है। अन्य पदों पर भी वैकेंसी आने वाली है, ऐसे समय में चेयरमैन का इस्तीफा सवाल उठाता है। आयोग के कर्मी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। आलोक राज अपनी छवि के साथ समझौता नहीं कर पा रहे थे, संभावना है कि इसलिए उन्होंने पद छोड़ दिया।