Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यह सरासर मर्डर है, फांसी होनी चाहिए; भरत तिवारी एनकाउंटर पर बोले पूर्व डीजीपी अभयानंद; सम्राट चौधरी पर कही यह बात

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Follow us on Google News
share

बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद ने भोजपुर जिले के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस में अपनी राय रखी है। अभयानंद ने कहा कि जो विजुअल दिख रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि यह सरासर मर्डर ही है। 

यह सरासर मर्डर है, फांसी होनी चाहिए; भरत तिवारी एनकाउंटर पर बोले पूर्व डीजीपी अभयानंद; सम्राट चौधरी पर कही यह बात

भोजपुर जिले के शाहपुर के बिलौटी गांव में 17 जून को पुलिस के कथित एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी की मौत के बाद पुलिसिया कार्रवाई संदेह के घेरे में है। भरत तिवारी के परिजन इस एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं और दोषी पुलिसकर्मियों को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। अब इस प्रकरण पर पूर्व डीजीपी अभयानंद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व डीजीपी ने कहा है कि यह सरासर मर्डर है। इतना ही नहीं पूर्व डीजीपी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के उस बयान पर भी अपनी बात रखी जिसमें उन्होंने कहा था कि अपराधी बिहार छोड़ दें नहीं तो उन्हें शमशान पहुंचा दिया जाएगा।

पूर्व डीजीपी अभयानंद ने न्यूज चैनल 'न्यूज 24' से बातचीत में कहा कि एनकाउंटर पर मैं अपनी टिप्पणी कर सकता हूं। यह शब्द है नहीं, गलत शब्द है। ये जब तक रहेगा तब तक पुलिस की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। जब अभयानंद से पूछा गया कि पुलिस कह रही है कि उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई है? तब उन्होंने कहा कि कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है विजुअल में वो इतना क्लीयर है कि उसमें ज्यादा संदेह नहीं है। पूर्व डीजीपी ने कहा कि जो वीडियो में दिख रहा है उसके मुताबिक, यह सरासर हत्या है।

ये भी पढ़ें:भरत तिवारी केस: 15 दिन में न्याय मिले वरना सम्राट चौधरी का घर घेरेंगे, गरजे पीके
ये भी पढ़ें:भरत तिवारी नगर बसे, परिजनों पर दर्ज केस वापस हो; महापंचायत में क्या-क्या हुआ

पूर्व डीजीपी ने कहा कि अगर मर्डर है और जितने सबूत हैं उन्हें ट्रायल के दौरान ला दिया जाए और कोई गवाह मुकरे नहीं तो सजा तो निश्चित होगी। पूर्व डीजीपी ने कहा कि इस अपराध यानी मर्डर में दो ही सजा होती है या तो फांसी होगी या आजीवन कारावास। पूर्व डीजीपी ने आगे कहा कि जो सीधे तौर से शामिल है उसको लेकर हमें लगता है कि फांसी ही होगी। इसमें जिसने आदेश दिया और जिसने मारा उन लोगों को फांसी की सजा संभव हैं।

उन्होंने आगे कहा कि जो लोग वहां खड़े होकर इसमें शामिल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ठीक से इसकी जांच कर वहां तक पहुंचा जाए जहां से आदेश आया है। यह तब ही हो सकता है जब कॉल डिटेल्स निकलेगा और साइबर फॉरेंसिक का इस्तेमाल कर सबूत इकट्ठा किए जाएंगे। इसके बाद जड़ से यह समस्या कुछ दिनों तक के लिए थम ठीक हो जाएगा।

हाफ एनकाउंटर को लेकर अभयानंद ने कहा कि जब एनकाउंटर ही गलत है तो हाफ एनकाउंटर क्या है। तो फिर एक चौथाई एनकाउंटर कर दीजिए। अंगुलि काट दीजिए उसका तो एक चौथाई हो जाएगा। इन सभी चीजों के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि सीएम कह रहे हैं कि अपराधी बिहार छोड़े वरना उनको शमशान पहुंचा देंगे? तब अभयानंद ने कहा कि इस तरह का बयान उन्हें नहीं देना चाहिए।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bhojpur Bihar DGP Patna अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।