यह सरासर मर्डर है, फांसी होनी चाहिए; भरत तिवारी एनकाउंटर पर बोले पूर्व डीजीपी अभयानंद; सम्राट चौधरी पर कही यह बात
बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद ने भोजपुर जिले के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस में अपनी राय रखी है। अभयानंद ने कहा कि जो विजुअल दिख रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि यह सरासर मर्डर ही है।
भोजपुर जिले के शाहपुर के बिलौटी गांव में 17 जून को पुलिस के कथित एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी की मौत के बाद पुलिसिया कार्रवाई संदेह के घेरे में है। भरत तिवारी के परिजन इस एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं और दोषी पुलिसकर्मियों को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। अब इस प्रकरण पर पूर्व डीजीपी अभयानंद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व डीजीपी ने कहा है कि यह सरासर मर्डर है। इतना ही नहीं पूर्व डीजीपी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के उस बयान पर भी अपनी बात रखी जिसमें उन्होंने कहा था कि अपराधी बिहार छोड़ दें नहीं तो उन्हें शमशान पहुंचा दिया जाएगा।
पूर्व डीजीपी अभयानंद ने न्यूज चैनल 'न्यूज 24' से बातचीत में कहा कि एनकाउंटर पर मैं अपनी टिप्पणी कर सकता हूं। यह शब्द है नहीं, गलत शब्द है। ये जब तक रहेगा तब तक पुलिस की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। जब अभयानंद से पूछा गया कि पुलिस कह रही है कि उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई है? तब उन्होंने कहा कि कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है विजुअल में वो इतना क्लीयर है कि उसमें ज्यादा संदेह नहीं है। पूर्व डीजीपी ने कहा कि जो वीडियो में दिख रहा है उसके मुताबिक, यह सरासर हत्या है।
पूर्व डीजीपी ने कहा कि अगर मर्डर है और जितने सबूत हैं उन्हें ट्रायल के दौरान ला दिया जाए और कोई गवाह मुकरे नहीं तो सजा तो निश्चित होगी। पूर्व डीजीपी ने कहा कि इस अपराध यानी मर्डर में दो ही सजा होती है या तो फांसी होगी या आजीवन कारावास। पूर्व डीजीपी ने आगे कहा कि जो सीधे तौर से शामिल है उसको लेकर हमें लगता है कि फांसी ही होगी। इसमें जिसने आदेश दिया और जिसने मारा उन लोगों को फांसी की सजा संभव हैं।
उन्होंने आगे कहा कि जो लोग वहां खड़े होकर इसमें शामिल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ठीक से इसकी जांच कर वहां तक पहुंचा जाए जहां से आदेश आया है। यह तब ही हो सकता है जब कॉल डिटेल्स निकलेगा और साइबर फॉरेंसिक का इस्तेमाल कर सबूत इकट्ठा किए जाएंगे। इसके बाद जड़ से यह समस्या कुछ दिनों तक के लिए थम ठीक हो जाएगा।
हाफ एनकाउंटर को लेकर अभयानंद ने कहा कि जब एनकाउंटर ही गलत है तो हाफ एनकाउंटर क्या है। तो फिर एक चौथाई एनकाउंटर कर दीजिए। अंगुलि काट दीजिए उसका तो एक चौथाई हो जाएगा। इन सभी चीजों के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि सीएम कह रहे हैं कि अपराधी बिहार छोड़े वरना उनको शमशान पहुंचा देंगे? तब अभयानंद ने कहा कि इस तरह का बयान उन्हें नहीं देना चाहिए।
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