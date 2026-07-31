प्रशांत किशोर के सामने थाने में भिड़े जन सुराजी, पूर्व डीजी आरके मिश्रा ने किशोर मुन्ना की औकात पूछ ली
पटना के जक्कनपुर थाने में जब प्रशांत किशोर और थानेदार ऋतुराज सिंह के बीच वर्दी उतारने वाली गरम बहस हुई थी, उसी समय जन सुराज पार्टी के नेता पू्र्व DG राकेश कुमार मिश्रा ने पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना की औकात पूछ ली थी।
बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट के उप-चुनाव के मतदान से पहले वाली रात में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी (जेएसपी) के दो सीनियर और संस्थापक नेता पटना के जक्कनपुर थाना में पीके के सामने आपस में ही लड़ गए। माहौल इतना तन गया कि होमगार्ड डीजी रहे रिटायर्ड आईपीएस अफसर राकेश मिश्रा उर्फ आरके मिश्रा ने दो बार के पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना की हैसियत पूछ ली। उस झगड़े का वीडियो अब वायरल है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की प्रदेश यूनिट के एक्स हैंडल से गुरुवार को मतदान के दौरान दोपहर में उस वीडियो (खबर के अंत में वीडियो देख सकते हैं) का एक हिस्सा छापकर आरोप लगाया- ‘जब ये पूर्व डीजी जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ बदतमीजी कर सकते हैं, तो आम जनता के साथ इनका व्यवहार कैसा होगा?’
जन सुराज पार्टी ने बुधवार की शाम दावा किया था कि पुलिस ने उसके 20 कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर लिया है और बता भी नहीं रही है कि उन्हें किस जुर्म में पकड़ा गया है। गिरफ्तार कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी लेने प्रशांत किशोर जक्कनपुर थाना गए थे, जहां खुद उनकी थानेदार ऋतुराज सिंह के साथ तीखी बहस हो गई। प्रशांत किशोर द्वारा आक्रामक तरीके से कार्यकर्ताओं के बारे में पूछने पर एसएचओ ने यहां तक कह दिया था कि उनके ही थाने में उनको धमकाना ठीक नहीं है और वर्दी उतारकर वो भी उनकी तरह आम आदमी बन सकते हैं।
बहस के दौरान अचानक पूर्व महानिदेशक आरके मिश्रा उठते हैं और पटना के एसपी से बात करने के लिए थानेदार के सामने टेबल पर रखे वायरलेस का हैंडसेट उठा लेते हैं। प्रशांत किशोर के साथ बैठे किशोर मुन्ना उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और वायरलेस सेट वापस रखने कहते हैं। मुन्ना ने तल्खी के साथ मिश्रा से कहा- ‘रखिए इसको। इसको नहीं छू सकते हैं। आप (अब) डीजी नहीं है।’
आरके मिश्रा का तेवर और तीखा हो जाता है और वो किशोर मुन्ना को डपटते हुए कहते हैं- ‘हम छू सकते हैं। आप नहीं छू सकते हैं। हम छू सकते हैं। मैं एक रिटायर्ड डीजी हूं। थाने में बैठा हूं। एसपी ने फोन नहीं उठाया है। मैं उनसे वायरलेस पर बात कर सकता हूं। आप किस तरह के नेता हैं। आप हमसे उलझेंगे। अपनी औकात भूल जाते हो तुम। औकात मत भूला करो।’ इसके बाद जन सुराज पार्टी के बाकी नेता और थानेदार मिलकर आरके मिश्रा और किशोर कुमार मुन्ना को शांत कराकर बैठाते हैं।
कोसी इलाके के जाने-पहचाने नाम किशोर कुमार मुन्ना सहरसा जिले की सोनवर्षा राज सीट से दो बार विधायक रहे हैं। इस बार वो सहरसा सीट से लड़े थे और तीसरे नंबर पर रहे। आरके मिश्रा भी दरभंगा जिले की दरभंगा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़े थे। मिश्रा भी तीसरे नंबर पर रहे। दोनों जन सुराज की शुरुआत से प्रशांत किशोर के साथ हैं।