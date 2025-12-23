पूर्व डीजी अशोक गुप्ता ने भी छोड़ी RJD; टिकट बंटवारे में अनदेखी का आरोप लगा तेजस्वी को घेरा

संक्षेप: पूर्व डीजी और राजद बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता ने आरजेडी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होने टिकट बंटवारे में अनदेखी का आरोप लगाकर तेजस्वी यादव को घेरा है। उन्होने कहा कि नई राजनीतिक पारी किस दल से शुरू करें, यह खरमास बाद तय करेंगे।

बिहार विधानसभा चुनाव में मिली शर्मनाक हार के बाद राजद छोड़ने वालों का सिलसिला जारी है। मंगलवार को पूर्व डीजी अशोक कुमार गुप्ता ने प्रदेश राजद बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रदेश राजद अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को भेजा है। अशोक गुप्ता ने कहा कि पार्टी में कार्यकर्ताओं का कोई मान-सम्मान नहीं है। छोटे कार्यकर्ताओं की कौन कहे, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी कार्यकर्ताओं की परवाह नहीं है।

उन्होने कहा कि दूसरे दलों में कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाता है, लेकिन राजद में यह संस्कृति नहीं है। कहने को ए टू जेड और बाप का नारा दिया गया लेकिन टिकट वितरण में इसकी अनदेखी की गई। अशोक गुप्ता ने कहा कि नई राजनीतिक पारी किस दल से शुरू करें, यह खरमास बाद तय करेंगे।

इससे पहले पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व सांसद विजय कृष्‍ण ने पार्टी छोड़ दी थी। बिहार सरकार में कई बार मंत्री रहे विजय कृष्‍ण ने 2004 के लोकसभा चुनाव में बाढ़ सीट पर जदयू उम्‍मीदवार के रूप में बिहार के वर्तमान सीएम नीतीश कुमार को हराकर खूब चर्चा बटोरी थी। 74 साल के विजय कृष्‍ण ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को अपना इस्‍तीफा भेजा था। जिसमें लिखा था कि मैंने दलगत और सक्र‍ि‍य राजनीति से अलग होने का निर्णय लिया है। वे राजद की प्राथमिक सदस्यता व सभी संगठनात्‍मक पदों से त्‍यागपत्र देते हैं।