मुकेश सहनी पर महागठबंधन का प्लान B? तेजस्वी यादव से मिले पान नेता आईपी गुप्ता

महागठबंधन से छिटकते नजर आ रहे मुकेश सहनी के निकलने पर नुकसान की भरपाई के लिए तेजस्वी यादव ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। तेजस्वी ने पान नेता आईपी गुप्ता के साथ बैठक भी कर ली है। गुप्ता की गांधी मैदान में रैली हिट रही थी।

बिहार में विपक्षी दलों के महागठबंधन से छिटकते दिख रहे विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के नेता मुकेश सहनी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। तेजस्वी ने पटना में शनिवार को अपने आवास पर कांग्रेस छोड़कर खुद की पार्टी बना चुके पान नेता आईपी गुप्ता से मुलाकात की। आईपी गुप्ता ने अप्रैल महीने में पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली करके सबका ध्यान खींचा था। रैली में भारी भीड़ आई थी और उनको लाने वाली गाड़ियों के कारण पटना से बाहर आने-जाने के रास्तों पर भारी जाम लगा था। आईपी गुप्ता ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी।