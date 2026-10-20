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पूर्व प्रेमी ने प्रेमिका को चाकू गोद उतारा मौत के घाट, बिहार के मधुबनी में मर्डर

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, निज प्रतिनिधि, झंझारपुर, मधुबनी
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बिहार के मधुबनी जिले में एक युवती की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। युवती की हत्या का आरोप उसके पूर्व प्रेमी पर लगा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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मधुबनी में युवती की हत्या कर दी गई है। (सांकेतिक तस्वीर)

झंझारपुर (मधुबनी), निज प्रतिनिधि। बिहार के मधुबनी जिले में एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। यहां एक युवती की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई है। युवती की हत्या का आरोप उसके पूर्व प्रेमी पर लगा है। यहां झंझारपुर में भैरवस्थान थाना क्षेत्र के लोहना दक्षिण पंचायत के वार्ड 12 स्थित सर्वसीमा गांव में रविवार की रात को 22 वर्षीय नवविवाहिता काजल कुमारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई। आक्रोशित परिजन और ग्रामीण आरोपी के घर पर शव रखकर विरोध जताने लगे। पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित करने में जुटी रही।

जानकारी के अनुसार, काजल दो दिन पूर्व अपनी मां सुनीता देवी के पास मायके आई थी। बताया जाता है कि गांव के विपुल चौधरी उर्फ जतिन ने काजल की मां के साथ मारपीट की थी। इसकी जानकारी मिलने पर काजल मायके पहुंची और मां के साथ थाने जाकर शिकायत कराने के बाद घर लौट आई। इसी दौरान विपुल अपने एक अन्य साथी के साथ काजल को खोजते हुए पड़ोस के घर पहुंचा। वहां चापाकल के पास काजल पर चाकू से कई वार किए गए। उसे बचाने पहुंची एक महिला को भी चोट आई। गंभीर रूप से घायल काजल की मौत हो गई।

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प्रेम संबंध में हत्या की चर्चा

घटना के पीछे प्रेम-संबंध और बाइक की किस्त को लेकर विवाद की बात सामने आ रही है। स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के मुताबिक, काजल का पहले विपुल से संबंध था। बाद में उसने दरभंगा जिले के उजान सोनपुर उजान गांव निवासी शिवम राय उर्फ बाला से प्रेम विवाह कर लिया। दोनों के बीच बाइक की किस्त के लिए दिए गए 10 हजार रुपये को लेकर विवाद होने की चर्चा है। हालांकि, घटना के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। काजल के पिता की मृत्यु वर्ष 2002 में हो गई थी। उसकी मां सुनीता देवी ही परिवार का भरण-पोषण करती थीं। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचने पर परिजन आक्रोशित हो गए।

भैरवस्थान थानाध्यक्ष सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम हो चुका है। एफएसएल की टीम सहित अन्य पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक जांच कर रहे हैं।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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