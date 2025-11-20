Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsFormer BJP union minister RK Singh bad words warned opponents to punish in his style
हम पर अंगुली उठाएगा तो आंख में घुसेड़ देंगे, BJP के पूर्व मंत्री आरके सिंह के बिगड़े बोल- सा... को नंगा कर देंगे

हम पर अंगुली उठाएगा तो आंख में घुसेड़ देंगे, BJP के पूर्व मंत्री आरके सिंह के बिगड़े बोल- सा... को नंगा कर देंगे

संक्षेप:

आर के सिंह बीजेपी के सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री थे। लोकसभा चुनाव 2024 में पवन सिंह के कारण उनकी हार हो गई। पिछले दिनों उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया।

Thu, 20 Nov 2025 05:39 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

RK Singh News: पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व आईएएस राज कुमार सिंह(RK Singh) ने का बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व नौकरशाह ने गाली गलौज के साथ अपने विरोधियों को नंगा कर देने की चेतावनी दी है। आर के सिंह बीजेपी के सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री थे। लोकसभा चुनाव 2024 में पवन सिंह के कारण उनकी हार हो गई। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले दोनों के बीच पैचअप हो गया। पिछले दिनों ने पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में बीजेपी ने उन्हें पार्टी से छह साल के लिए निलंबित कर दिया। उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आर के सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें वे अपने विरोधियों को गाली के लहजे में चेतावनी दे रहे हैं। वे करते हैं कि हम परअंगुली उठाएगा तो दोनों आंख में अंगुली घुसेड़ देंगे। हम शुरू से ही बहुत दूसरे तरह के आदमी हैं। कोई डराना चाहे तो हम डरने वाले नहीं हैं। हम शांत हैं तो शांत रहने दे।

ये भी पढ़ें:बिहार में जीत के बाद भाजपा का 'सफाई अभियान' शुरू, आरके सिंह पार्टी से निलंबित
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी कहा कि कोई कार्रवाई करके दिखाए तो बताते हैं। ऐसा कर देंगे कि मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगा। थोड़ा सा भी इधर-उधर किया तो नंगा करके रख देंगे। किसी के डराने से हम डरने वाले नहीं हैं।

पूर्व भारतीय नौकरशाह और भारत सरकार में पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री आरके सिंह मई 2014 से 4 जून 2024 तक आरा , बिहार से भारतीय संसद के सदस्य रहे । सिंह 1975 बैच के बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी और भारत के पूर्व गृह सचिव हैं। 3 सितंबर 2017 को उन्हें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नियुक्त किया गया। 30 मई 2019 को, उन्हें भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री नियुक्त किया गया।

2024 के लोकसभा चुनाव में वे हार गए। उन्होंने अपनी हार के लिए बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं पर भीतरघात का आरोप लगाया। पिछले दिनों सम्राट चौधरी समेत बीजेपी के कई नेताओं पर कड़ी टिप्पणी की। आरके सिंह सीधी बात करने के लिए जाने जाते हैंं। लालू यादव के सीएम रहते उन्होंने समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवानी की रथयात्रा को रोक दिया और उन्हें गिरफ्तार करके बंगाल की सीमा पर मसानजोड़ डैम पर एक गेस्टहाउस में कैद कर दिया।

ये भी पढ़ें:BJP से सस्पेंड RK सिंह ने छोड़ी पार्टी; पूछा- मेरी कौन सी गतिविधि पार्टी विरोधी
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News BJP Bihar Latest News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।