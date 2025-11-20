हम पर अंगुली उठाएगा तो आंख में घुसेड़ देंगे, BJP के पूर्व मंत्री आरके सिंह के बिगड़े बोल- सा... को नंगा कर देंगे

संक्षेप: आर के सिंह बीजेपी के सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री थे। लोकसभा चुनाव 2024 में पवन सिंह के कारण उनकी हार हो गई। पिछले दिनों उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया।

RK Singh News: पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व आईएएस राज कुमार सिंह(RK Singh) ने का बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व नौकरशाह ने गाली गलौज के साथ अपने विरोधियों को नंगा कर देने की चेतावनी दी है। आर के सिंह बीजेपी के सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री थे। लोकसभा चुनाव 2024 में पवन सिंह के कारण उनकी हार हो गई। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले दोनों के बीच पैचअप हो गया। पिछले दिनों ने पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में बीजेपी ने उन्हें पार्टी से छह साल के लिए निलंबित कर दिया। उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया।

आर के सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें वे अपने विरोधियों को गाली के लहजे में चेतावनी दे रहे हैं। वे करते हैं कि हम परअंगुली उठाएगा तो दोनों आंख में अंगुली घुसेड़ देंगे। हम शुरू से ही बहुत दूसरे तरह के आदमी हैं। कोई डराना चाहे तो हम डरने वाले नहीं हैं। हम शांत हैं तो शांत रहने दे।

यह भी कहा कि कोई कार्रवाई करके दिखाए तो बताते हैं। ऐसा कर देंगे कि मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगा। थोड़ा सा भी इधर-उधर किया तो नंगा करके रख देंगे। किसी के डराने से हम डरने वाले नहीं हैं।

पूर्व भारतीय नौकरशाह और भारत सरकार में पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री आरके सिंह मई 2014 से 4 जून 2024 तक आरा , बिहार से भारतीय संसद के सदस्य रहे । सिंह 1975 बैच के बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी और भारत के पूर्व गृह सचिव हैं। 3 सितंबर 2017 को उन्हें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नियुक्त किया गया। 30 मई 2019 को, उन्हें भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री नियुक्त किया गया।