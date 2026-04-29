Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पूर्व BJP एमएलसी के भगीना और बहनोई पर ताबड़तोड़ फायरिंग; बेटे की मौत, पिता की हालत नाजुक

Apr 29, 2026 11:18 pm ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान, सीवान, निज प्रतिनिधि
share

एसपी पूरन कुमार झा, सदर एसडीपीओ अजय कुमार व नगर इंस्पेक्टर अविनाश कुमार ने भी सदर अस्पताल व आंदर ढ़ाला के पास स्थित घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने घटनास्थल से एक गोली व एक खोखा बरामद किया है।

पूर्व BJP एमएलसी के भगीना और बहनोई पर ताबड़तोड़ फायरिंग; बेटे की मौत, पिता की हालत नाजुक

Bihar Crime News: बिहार के सीवान में बुधवार की शाम बंदूक ऐसे गरजी कि एक बीजेपी नेता बेटे की मौत हो गई और नेताजी की हालत गंभीर है। नगर थाने के आंदर ढाला ओवरब्रिज के पास बुधवार की शाम अपराधियों ने भाजपा नेता , सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन व पूर्व एमएलसी मनोज कुमार सिंह के बहनोई व लक्ष्मीपुर निवासी चंदन सिंह व भगीना हर्ष सिंह को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल सीवान लाया गया , जहां चिकित्सकों ने भगीना को मृत घोषित कर दिया। वहीं, बहनोई चंदन सिंह को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है।

पुलिस ने मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि अभी मामले को लेकर घटनास्थल व अन्य जगहों पर छानबीन की जा रही है। एसपी पूरन कुमार झा, सदर एसडीपीओ अजय कुमार व नगर इंस्पेक्टर अविनाश कुमार ने भी सदर अस्पताल व आंदर ढ़ाला के पास स्थित घटनास्थल का निरीक्षण किया।

ये भी पढ़ें:प्रेमी की शादी में प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा; लव, सेक्स, धोखा की नई कहानी

पुलिस ने घटनास्थल से एक गोली व एक खोखा बरामद किया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। बताया गया है कि चंदन सिंह व हर्ष एक तिलक समारोह में गाड़ी पर सवार होकर जा रहे थे कि अपराधियों ने आकर उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी। इसके बाद वे लोग उतरे तो फायरिंग कर दी गई। फायरिंग से चंदन सिह व हर्ष सिंह को गोली लगने के बाद स्थानीय संबंधियों, परिवार के सदस्यो व अन्य लोगों ने घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद बहनोई को पटना रेफर कर दिया।

ये भी पढ़ें:बिहारी युवक की हत्या पर बिहार पुलिस ऐक्शन में, दिल्ली पुलिस ने बताया- कैसे मारा

घटना की सूचना के बाद सदर अस्पताल में पदाधिकारियों के अलावा पूर्व एमएलसी मनोज सिंह,दरौंदा के विधायक कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह समेत भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। वहीं, एसपी पूरन कुमार झा ने कहा कि अभी मामले की छानबीन की जा रही है। देर शाम तक हर्ष सिंह का शव सदर अस्पताल से अंत्यपरीक्षण के लिए ले जाया गया।

उधर घटना के बाद से आंदर ढ़ाला के पास अफरातफरी का माहौल कायम हो गया। बताया जा रहा है कि गोली मारने के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए। पुलिस ने इन सभी की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी शुरू कर दी है। हांलाकि, घटना के कारणों को लेकर अभी कुछ साफ तौर पर पता नहीं चल रहा है। भगीना की मौत के बाद से पूरे परिवार व परिजनों में शोक का माहौल कायम है। सदर अस्पताल में घटना की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। सदर अस्पताल में विभिन्न थानों की पुलिस को भी तैनात किया गया था। अभी पुलिस सीसीटीवी के फुटेज खंगाल रही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Bihar Crime News Bihar Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।