पूर्व BJP एमएलसी के भगीना और बहनोई पर ताबड़तोड़ फायरिंग; बेटे की मौत, पिता की हालत नाजुक

एसपी पूरन कुमार झा, सदर एसडीपीओ अजय कुमार व नगर इंस्पेक्टर अविनाश कुमार ने भी सदर अस्पताल व आंदर ढ़ाला के पास स्थित घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने घटनास्थल से एक गोली व एक खोखा बरामद किया है।

Bihar Crime News: बिहार के सीवान में बुधवार की शाम बंदूक ऐसे गरजी कि एक बीजेपी नेता बेटे की मौत हो गई और नेताजी की हालत गंभीर है। नगर थाने के आंदर ढाला ओवरब्रिज के पास बुधवार की शाम अपराधियों ने भाजपा नेता , सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन व पूर्व एमएलसी मनोज कुमार सिंह के बहनोई व लक्ष्मीपुर निवासी चंदन सिंह व भगीना हर्ष सिंह को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल सीवान लाया गया , जहां चिकित्सकों ने भगीना को मृत घोषित कर दिया। वहीं, बहनोई चंदन सिंह को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है।

पुलिस ने मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि अभी मामले को लेकर घटनास्थल व अन्य जगहों पर छानबीन की जा रही है। एसपी पूरन कुमार झा, सदर एसडीपीओ अजय कुमार व नगर इंस्पेक्टर अविनाश कुमार ने भी सदर अस्पताल व आंदर ढ़ाला के पास स्थित घटनास्थल का निरीक्षण किया।

पुलिस ने घटनास्थल से एक गोली व एक खोखा बरामद किया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। बताया गया है कि चंदन सिंह व हर्ष एक तिलक समारोह में गाड़ी पर सवार होकर जा रहे थे कि अपराधियों ने आकर उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी। इसके बाद वे लोग उतरे तो फायरिंग कर दी गई। फायरिंग से चंदन सिह व हर्ष सिंह को गोली लगने के बाद स्थानीय संबंधियों, परिवार के सदस्यो व अन्य लोगों ने घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद बहनोई को पटना रेफर कर दिया।

घटना की सूचना के बाद सदर अस्पताल में पदाधिकारियों के अलावा पूर्व एमएलसी मनोज सिंह,दरौंदा के विधायक कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह समेत भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। वहीं, एसपी पूरन कुमार झा ने कहा कि अभी मामले की छानबीन की जा रही है। देर शाम तक हर्ष सिंह का शव सदर अस्पताल से अंत्यपरीक्षण के लिए ले जाया गया।