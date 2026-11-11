62 किलो चांदी लूट में BJP का पूर्व मंडल महामंत्री विशाल महासेठ गिरफ्तार, पीके ने बताया सरावगी का करीबी

दरभंगा में ज्वेलर्स से 62 किलोग्राम चांदी लूटकांड में गिरफ्तार आरोपी विशाल महासेठ भाजपा का पूर्व नगर मंडल महामंत्री रह चुका है। उसे भाजपा से निलंबित कर दिया गया है। प्रशांत किशोर ने विशाल को संजय सरावगी का सहयोगी बताया है।

दरभंगा चांदी लूटकांड में गिरफ्तार निलंबित भाजपा नेता विशाल महासेठ का पार्टी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के साथ कथित फोटो सोशल मीडिया पर वायरल

बिहार के दरभंगा जिले में पश्चिम बंगाल के ज्वेलर्स से हुई लूट में पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व नगर मंडल महामंत्री विशाल महासेठ को गिरफ्तार किया है। विशाल समेत 5 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके पास से लूटी गई 62 किलोग्राम चांदी, 5.94 लाख रुपये नकद और एक खोखा भी बरामद किया। बरामद चांदी का मूल्य 1 करोड़ रुपये से अधिक है। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आरोपी विशाल महासेठ को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का करीबी बताया है। विशाल का सरावगी के साथ कथित फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल उसे भाजपा से निलंबित कर दिया गया है।

जन सुराज चीफ प्रशांत किशोर ने बुधवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि संजय सरावगी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके करीबी सहयोगी ऐसे गलत काम में पकड़े गए हैं। पीके ने कहा कि यह वही व्यक्ति है जिसने विधानसभा चुनाव में जन सुराज के प्रत्याशी का कॉलर पकड़ा था। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ऐसे लुटेरे और बदमाशों का ठिकाना है।

बंगाल के ज्वेलर्स से दरभंगा एम्स के पास हुई लूट बीते 7 नवंबर की रात को सिमरी थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन दरभंगा एम्स के पास पश्चिम बंगाल के एक बड़े सर्राफा व्यवसायी से लूटपाट हुई थी। अपराधियों ने हथियार के बल पर ज्वेलर्स से चांदी और कैश लूटे थे। हालांकि, ज्वेलर्स की ओर से पुलिस में शिकायत नहीं की गई। जब दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी को सूचना मिली तो पुलिस के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई और जांच शुरू की गई।

विशाल समेत 5 लुटेरे गिरफ्तार दरभंगा सदर टू एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर छापेमारी शुरू की गई। पुलिस ने मामले में कादिराबाद निवासी छोटू कुमार यादव, विशाल महासेठ उर्फ विक्की, संतोष कुमार साह, नगर थाना क्षेत्र के जीतूगाछी निवासी धीरज सोनी और शुभंकरपुर निवासी तेजस अभिषेक चंद्र को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

विशाल महासेठ भाजपा से निलंबित लूटकांड में गिरफ्तार विशाल महासेठ भाजपा से जुड़ा रहा है। वह भाजपा के दरभंगा दक्षिणी नगर मंडल महामंत्री रह चुका है। लूटकांड में नाम आने के बाद भाजपा ने बुधवार को उसे पार्टी से निलंबित कर दिया। भाजपा के दरभंगा जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण ने इस संबंध में पत्र जारी किया।

सरावगी क्या बोले? बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने मंगलवार को कहा कि विशाल महासेठ पूर्व में भाजपा का मंडल महामंत्री था। हालांकि, अब वह भाजपा में नहीं है। सत्ताधारी दल से जुड़ा कोई व्यक्ति अगर गलत करता है, तो उसके खिलाफ भी कानून के तहत कार्रवाई होगी।

कितनी चांदी लूटी, पता नहीं दरभंगा पुलिस के अनुसार व्यापारी से कुल कितनी चांदी लूटी गई, इसकी सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है। क्योंकि ज्वेलर्स ने आधिकारिक तौर पर पुलिस में कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई है। अब तक 62 किलो चांदी बरामद हुई है। लूटकांड में और कुछ लोगों के शामिल होने की आशंका है। उनकी तलाश की जा रही है।

ड्राइवर ने दी थी चांदी और नकदी की जानकारी तकनीकी अनुसंधान के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले कादिराबाद निवासी छोटू कुमार यादव के घर पर छापेमारी की। भागने का प्रयास कर रहे छोटू को पुलिस ने पकड़ लिया। उसकी निशानदेही पर घर के ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉअर में काले प्लास्टिक में छिपाकर रखे गए 5 लाख 94 हजार 100 रुपये बरामद किए गए।

पुलिस ने इस लूटकांड में सबसे पहले छोटू यादव को गिरफ्तार किया था। उसने बताया कि उसके दोस्त निक्की साह और व्यवसायी के ड्राइवर कौशिक ने मिलकर लूट की साजिश रची थी। ड्राइवर कौशिक ने अपराधियों को बताया था कि उसका मालिक बिना किसी वैध कागजात के भारी मात्रा में चांदी और नकदी लेकर अक्सर बंगाल से दरभंगा आता-जाता है। इसलिए लूट होने पर पुलिस में शिकायत का जोखिम नहीं होगा।