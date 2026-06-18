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पूर्व भाजपा मंत्री का बेटा निकला स्मैक तस्कर, स्पोर्ट्स बाइक पर 10 लाख की ड्रग्स ले जाते पुलिस ने पकड़ा

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, फलका (कटिहार)
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बिहार के पूर्व मंत्री रामजी दास ऋषि के बेटे सुनील कुमार को अररिया जिले की फलका पुलिस ने स्मैक तस्करी करते रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके साथ भवानीपुर का तस्कर खुशीलाल भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों स्पोर्ट्स बाइक से ड्रग्स की तस्करी कर रहे थे। 

पूर्व भाजपा मंत्री का बेटा निकला स्मैक तस्कर, स्पोर्ट्स बाइक पर 10 लाख की ड्रग्स ले जाते पुलिस ने पकड़ा

बिहार में ड्रग्स तस्करी में एक हाईप्रोफाइल नाम सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) से सांसद-विधायक एवं पूर्व मंत्री रहे रामजी दास ऋषि के बेटे सुनील कुमार को कटिहार जिले में स्मैक के साथ पकड़ा गया है। फलका थाना पुलिस ने सुनील और उसके एक साथी को तस्करी करते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उनके पास से 102.79 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपये बताई जा रही है। सुनील वर्तमान में पंचायत रोजगार सेवक के पद पर कार्यरत है। वह स्पोर्ट्स बाइक से ड्रग्स की तस्करी कर रहा था। पुलिस ने बिना नंबर की बाइक भी जब्त की है।

फलका थानाध्यक्ष प्रहलाद यादव ने गुरुवार को बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गेड़ाबाड़ी से फलका के रास्ते स्मैक की बड़ी खेप ले जाई जा रही है। सत्यापन के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी सन्नी सौरभ और पुलिस बल की संयुक्त टीम के साथ निसुंदरा पुल के पास सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान सुबह करीब 7:50 बजे गेड़ाबाड़ी की ओर से आ रही बिना नंबर की एक बाइक पर सवार दो युवकों को रुकने का इशारा किया गया।

दोनों युवक पुलिस को देखते ही बाइक घुमाकर भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया गया। बीडीओ की उपस्थिति में दोनों आरोपियों की बारी-बारी से तलाशी ली गई। मुख्य आरोपी सुनील कुमार के पास मौजूद एक थैले से प्लास्टिक में पैक स्मैक बरामद हुई। डिजिटल तराजू से वजन किए जाने पर यह 102.79 ग्राम निकली, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10 लाख रुपये आंकी जा रही है।

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भवानीपुर का खुशीलाल भी पकड़ा गया, दो बार जा चुका है जेल

गिरफ्तार आरोपियों में अररिया जिले के गोखलापुर निवासी सुनील कुमार के अलावा पूर्णिया जिले के भवानीपुर निवासी खुशीलाल मंडल भी शामिल है। खुशीलाल का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और वह भवानीपुर में स्मैक तस्करी एवं शराब बिक्री के मामले में दो बार जेल जा चुका है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों का मोबाइल फोन एवं बाइक जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

पिता नीतीश सरकार में मंत्री रहे थे

गिरफ्तार आरोपी सुनील कुमार के पिता दिवंगत रामजी दास ऋषि साल 2005 से 2010 तक नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली तत्कालीन एनडीए सरकार में मंत्री रहे थे। उस समय वह रानीगंज से भाजपा के विधायक थे। इससे पहले वह अररिया लोकसभा से भाजपा के सांसद भी रहे। साल 2020 में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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