बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रिश्तेदार की हत्या, मधेपुरा में बीच सड़क गोली मारी
मधेपुरा में बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के ममेरे भाई प्रिंस रंजन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोबाइल फोन छीनने आए बदमाशों ने बीच सड़क इस वारदात को अंजाम दिया।
मधेपुरा, हिन्दुस्तान। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) विधायक चंद्रशेखर यादव के रिश्तेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वारदात शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे मधेपुरा में घैलाढ़ रोड पर साहुगढ़-भेलवा के बीच हुई। मृतक की पहचान घैलाढ़ प्रखंड के इनरवा गांव निवासी प्रिंस रंजन कुमार के रूप में हुई है। उनकी उम्र 25 साल थी। वह बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में पीएचडी के छात्र थे। पुलिस का कहना है कि मोबाइल छिनतई का विरोध करने पर अपराधियों ने उन्हें बीच सड़क गोली मार दी।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हत्याकांड की जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार, प्रिंस शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे अपनी बाइक पर सवार होकर घर से यूनिवर्सिटी के लिए निकले थे। इसी दौरान मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र के साहुगढ़ स्थित गोढ़ियारी चिमनी के पास बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। गोली प्रिंस की पीठ में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
गोली की आवाज सुन दौड़े लोग, भाग गए बदमाश
स्थानीय लोगों के मुताबिक, गोली चलने की आवाज सुनकर वे घटनास्थल पर पहुंचे। लोगों के पहुंचने से पहले ही बदमाश मौके से फरार हो गए। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है।
चंद्रशेखर के ममेरे भाई थे प्रिंस
प्रिंस रंजन मधेपुरा से आरजेडी विधायक चंद्रशेखर का ममेरे भाई बताए जा रहे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने इस घटना के बाद कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बदमाशों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है।
पुलिस बोली- जल्द गिरफ्तार होंगे बदमाश
एसडीपीओ अजय कुमार ने बताया कि छिनतई के दौरान बदमाशों ने एक युवक को गोली मारी। अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की जांच शुरू कर दी गई है। फारेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। बदमाशों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
चंद्रशेखर बोले- पूरे बिहार में यही हाल
आरजेडी विधायक एवं पूर्व मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि मधेपुरा ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हर इलाके में यही हालात हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आए दिन लोगों से सरेआम मोबाइल फोन और बाइक छीनी जा रही है। मगर पुलिस और प्रशासन इस पर कोई ऐक्शन नहीं ले रहा है।
उन्होंने कहा कि मधेपुरा में जिस युवक की हत्या हुई, वह मेरा करीबी रिश्तेदार था। जिस जगह यह घटना हुई, वहां पहले भी कई लोगों से मोबाइल और बाइक की छिनतई हो चुकी है। बीते 6 महीने से उस रोड पर 12 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रिंस ने छिनतई का विरोध किया, तो अपराधियों ने उसे गोली मार दी।
उन्होंने बिहार सरकार से ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है। चंद्रशेखर ने कहा कि ऐसी घटनाओं के लिए संवेदनशील और सुनसान इलाकों में पुलिस की गश्ती बढ़ाई जानी चाहिए।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।