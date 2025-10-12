गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंस गया वनकर्मी, बीवी ने कराया गिरफ्तार; नौकरी पर भी तलवार लटकी

आरोपी मंटू कुमार बीवी और बच्चे को छोड़कर प्रेमिका के साथ रहता था। उसपर पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।

बिहार के पश्चिम चंपारण में एक वनकर्मी बीवी और गर्लफ्रेंड के बीच बुरा फंसा। प्रेमिका के साथ मौज करने वाले युवक को बीवी ने जेल भेजवा दिया। सहोदरा थाना क्षेत्र के देवनगर गांव का है। वन विभाग के रेंजर के अधीन कार्यरत वनरक्षी मंटु कुमार पर बीवी और बच्चे को छोड़कर अवैध तरीके से दूसरी शादी करने और पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोप में उसकी गिरफ्तारी की गई है।

जानकारी के मुताबिक, मंटु कुमार की शादी 20 मई 2023 को मोतिहारी जिले के सुगौली थाना क्षेत्र के बसंतपुर निवासी मोतीलाल भगत की पुत्री विद्याज्योति से हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार हुई थी। शादी के बाद दोनों के बीच संबंध सामान्य रहे और उनका 13 माह का पुत्र भी है। पीड़िता विद्याज्योति ने बताया कि करीब छह माह पूर्व मंटु कुमार ने अचानक संपर्क तोड़ दिया और किसी दूसरी महिला के साथ रहने लगा। जब वह खोजते हुए मंगुराहा पहुंची तो सच्चाई सामने आई। वन विभाग के अधिकारी के आदेश पर उसे गेन्हरिया स्थित वन विभाग के एक कमरे में ठहराया गया। वहां भी मंटु ने उसके साथ मारपीट की और भगा दिया।

मंटू अपनी पत्नी को वहां से उठाकर मथौली उचकागांव थाना क्षेत्र के जहानाबाद में छोड़ आया। इसके बाद उसने पत्नी और ससुराल पक्ष के सभी नम्बरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए मंटु कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है