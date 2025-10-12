Hindustan Hindi News
गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंस गया वनकर्मी, बीवी ने कराया गिरफ्तार; नौकरी पर भी तलवार लटकी

आरोपी मंटू कुमार बीवी और बच्चे को छोड़कर प्रेमिका के साथ रहता था। उसपर पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, बेतियाSun, 12 Oct 2025 06:23 PM
बिहार के पश्चिम चंपारण में एक वनकर्मी बीवी और गर्लफ्रेंड के बीच बुरा फंसा। प्रेमिका के साथ मौज करने वाले युवक को बीवी ने जेल भेजवा दिया। सहोदरा थाना क्षेत्र के देवनगर गांव का है। वन विभाग के रेंजर के अधीन कार्यरत वनरक्षी मंटु कुमार पर बीवी और बच्चे को छोड़कर अवैध तरीके से दूसरी शादी करने और पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोप में उसकी गिरफ्तारी की गई है।

जानकारी के मुताबिक, मंटु कुमार की शादी 20 मई 2023 को मोतिहारी जिले के सुगौली थाना क्षेत्र के बसंतपुर निवासी मोतीलाल भगत की पुत्री विद्याज्योति से हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार हुई थी। शादी के बाद दोनों के बीच संबंध सामान्य रहे और उनका 13 माह का पुत्र भी है। पीड़िता विद्याज्योति ने बताया कि करीब छह माह पूर्व मंटु कुमार ने अचानक संपर्क तोड़ दिया और किसी दूसरी महिला के साथ रहने लगा। जब वह खोजते हुए मंगुराहा पहुंची तो सच्चाई सामने आई। वन विभाग के अधिकारी के आदेश पर उसे गेन्हरिया स्थित वन विभाग के एक कमरे में ठहराया गया। वहां भी मंटु ने उसके साथ मारपीट की और भगा दिया।

मंटू अपनी पत्नी को वहां से उठाकर मथौली उचकागांव थाना क्षेत्र के जहानाबाद में छोड़ आया। इसके बाद उसने पत्नी और ससुराल पक्ष के सभी नम्बरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए मंटु कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है

वन विभाग ने भी आरोपों की आंतरिक जांच शुरू कर दी है। मंटू पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। सरकारी सेवा में होते हुए दो शादी करने की भी जांच चल रही है।इस मामले में थानाध्यक्ष ऋतुराज जयसवाल ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर अग्रेतर करवाई की जा रही है। महिला का बयान दर्ज किया गया है। पुलिस दूसरी महिला से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। उसका बयान भी दर्ज किया जाएगा।